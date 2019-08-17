Фахівці назвали три прості поради, як безболісно перебудувати свій організм до осені



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Потрібно збільшити кількість вітамінів та інших корисних компонентів

Експерти назвали три прості поради, що дозволяють безболісно перебудувати організм до осені. Вони дозволять уникнути сезонної нудьги, зберегти позитивні емоції і заряд бадьорості.

Про це повідомляє ukrhealth.

Першою слідує порада переглянути раціон харчування. Потрібно збільшити кількість вітамінів та інших корисних компонентів, так як сира погода викликає загострення хронічних захворювань, в тому числі поширення вірусів. Необхідно щодня з’їдати 400 грамів фруктів і цитрусових, це зміцнить імунітет і забезпечить придушення мікробного середовища в організмі.

Рекомендується заварювати чай з корицею, імбиром, малиною, суницею і смородиною, замість цукру корисно вживати мед. Ягоди викликають імуномодулюючий ефект. До того ж, вважають експерти, гарячі напої з них вкрай корисні в холодний період. Слід утримуватися від занадто жирної і важкої їжі, восени вона є великим навантаженням для організму.

Треба змінити і спосіб життя. Перед сном корисно читати книгу, а не дивитися телевізор. В даний час року необхідний заряд позитивної енергії, тому слід займатися танцями, йогою, відвідувати спортзал і виконувати силові тренування. Увечері вкрай корисні прогулянки на свіжому повітрі.

Рекомендується переглянути гардероб. Одяг не повинен бути багатошаровим, вважають фахівці, перевагу потрібно віддавати нарядам з натуральних тканин.

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