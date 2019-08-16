На Херсонщині завантажують баржу, яка привезе у Київ 500 тонн кавунів і динь



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Фото: Укрінформ

Цьогоріч на Херсонщині очікують урожай близько 300 тисяч тонн кавунів

На Херсонщині вантажать баржу херсонських кавунів та динь, які продаватимуть у супермаркетах Києва.

Про це повідомив президент кооперативу «Південний союз», що об’єднує 18 фермерських господарств, Олександр Синенко.

«Баржа відправиться в цю ніч, фактично це пов’язано з графіком шлюзування, плануємо розвантажувати 22 серпня, фактично кияни будуть чекати у супермаркетах кавуни з Херсонщини до Дня Незалежності», - зазначив Синенко.

За його словами, баржа повезе у столицю близько 500 тонн вантажу – буде там і близько 20 тонн безнасінневих кавунів. Також для киян везуть близько 40 тонн динь.

Як зазначив Синенко, ціну на кавуни з усіма накладними витратами – логістикою, податками, пропонують у межах до 4 гривень за кг. Кавун важить 5 - 7 кілограм, значить ціна на нього буде від 20 до 30 гривень, диня та безнасінневий кавун - по ціні 15 гривень за кілограм.

Як зазначив Синенко в розмові з журналістами, на Херсонщині унікальні місця для вирощування кавунів – це Голопристанський, Олешківський, Скадовський райони. А для реалізації урожаю важливо, щоб фермерські господарства працювали у кооперації і щоб влада звернула увагу на необхідність розвитку річкових перевезень.

Цьогоріч на Херсонщині очікують урожай близько 300 тисяч тонн кавунів.

«Ця баржа дозволяє не лише доправити 500 тонн найсмачніших херсонських кавунів у супермаркети Києва, ця баржа допомагає нам заощадити на ремонті доріг, які потерпають від перевантаження…Те, що розвиваються водні шляхи – це для нас важливо. Я переконаний, що таких барж має бути не одна, а кілька на рік. За останні два тижнів я отримав багато запитань від друзів, колег з Києва, з інших областей – коли ж буде баржа. Баржу в Києві чекають», - зазначив голова ОДА Юрій Гусєв, який також прибув на причал, де готують до відправки баржу з кавунами.

Вже третій рік поспіль кавуни Херсонщини відправляються до Києва безпосередньо нібулонівським флотом. Баржа прибуде до перевантажувального термінала компанії «Нібулон» у Переяславі-Хмельницькому. Саме звідси кавуни доставлятимуть у столичні супермаркети торгової мережі «Сільпо».