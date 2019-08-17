Юнкера терміново прооперують



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Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер

Президенту Єврокомісії буде терміново проведена холецистектомія

Президенту Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру терміново проведуть операцію – видалять жовчний міхур.

Про це повідомляє у суботу пресслужба Єврокомісії, інформує Укрінформ.

«Президент Єврокомісії Юнкер скоротив свою відпустку в Австрії через медичні причини. Його переправили до Люксембургу, де йому буде терміново проведена холецистектомія (хірургічне видалення жовчного міхура)», – повідомили у Єврокомісії.