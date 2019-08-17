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    У світі

    Юнкера терміново прооперують

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    <p>Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер&nbsp;</p> - Юнкера терміново прооперують

    Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер 

    Президенту Єврокомісії буде терміново проведена холецистектомія

    Президенту Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру терміново проведуть операцію – видалять жовчний міхур.

    Про це повідомляє у суботу пресслужба Єврокомісії, інформує Укрінформ.

    «Президент Єврокомісії Юнкер скоротив свою відпустку в Австрії через медичні причини. Його переправили до Люксембургу, де йому буде терміново проведена холецистектомія (хірургічне видалення жовчного міхура)», – повідомили у Єврокомісії.

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