Глава ВООЗ назвав три умови для подолання пандемії коронавірусу

Людство зможе подолати Covid-19, якщо дотримається певних правил

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус розповів, коли людство зможе подолати пандемію коронавірусу. Під час виступу на відкритті Всесвітньої конференції охорони здоров'я в Берліні він назвав три головні умови. Про це повідомляється на Twitter-сторінці глави ВООЗ.

За словами Гебреісуса, подолати пандемію коронавірусу у світі вдасться лише тоді, коли:

постачання вакцин від Covid-19 по механізму COVAX буде пріоритетом;

країни «Великої двадцятки» виконають зобов'язання щодо розподілу вакцин;

розробники поділяться технологіями та ліцензіями, а право інтелектуальної власності скасують.

Нагадаємо, раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що у людства є всі інструменти для того, щоб подолати пандемію коронавірусу. Інструментом для подолання пандемії є вакцини від коронавірусу.

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