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    Глава ВООЗ назвав три умови для подолання пандемії коронавірусу

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    Виробникам вакцин ці пропозиції не сподобаються - Глава ВООЗ назвав три умови для подолання пандемії коронавірусу
    Виробникам вакцин ці пропозиції не сподобаються
    Фото з відкритих джерел

    Людство зможе подолати Covid-19, якщо дотримається певних правил

    Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус розповів, коли людство зможе подолати пандемію коронавірусу. Під час виступу на відкритті Всесвітньої конференції охорони здоров'я в Берліні він назвав три головні умови. Про це повідомляється на Twitter-сторінці глави ВООЗ.

    За словами Гебреісуса, подолати пандемію коронавірусу у світі вдасться лише тоді, коли:

    • постачання вакцин від Covid-19 по механізму COVAX буде пріоритетом;
    • країни «Великої двадцятки» виконають зобов'язання щодо розподілу вакцин;
    • розробники поділяться технологіями та ліцензіями, а право інтелектуальної власності скасують.

    Нагадаємо, раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що у людства є всі інструменти для того, щоб подолати пандемію коронавірусу. Інструментом для подолання пандемії є вакцини від коронавірусу.

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    Теги: ВООЗ
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    Глава ВООЗ назвав три умови для подолання пандемії коронавірусу