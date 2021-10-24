Глава ВООЗ оцінив можливості людства перемогти пандемію

Світ має всі необхідні інструменти для перемоги над пандемією Covid, заявив глава ВООЗ

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що у людства є всі інструменти для того, щоб подолати пандемію коронавірусу. Інструментом для подолання пандемії є вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє видання Le Journal de Montreal.

«Пандемія закінчиться тоді, коли світ вирішить її завершити. Це в наших руках», – заявив глава ВООЗ.

За його словами, світ має «всі необхідні інструменти» для перемоги над пандемією, в тому числі в сфері громадської охорони здоров'я і медицини.

«Однак світ не використав ці інструменти добре», – зазначив Гебреісус.

Він нагадав про оголошену раніше ВООЗ мету: вакцинувати від Covid-19 не менше 40 відсотків населення кожної країни до кінця 2021 року. Гебреісус підкреслив, що досягти її можна тільки за умови, якщо «заяви країн і компаній, які контролюють поставки [вакцин], будуть відповідати їхнім діям».

Він закликав країни, в яких вже досягнуто 40-відсоткове охоплення щепленнями, в тому числі всі країни G20, в пріоритетному порядку поставляти препарати міжнародного механізму COVAX і Африканської цільовій групі з придбання вакцини (AVAT).

Крім того, глава ВООЗ закликав фармацевтичні компанії «ділитися ноу-хау, технологіями і ліцензіями», в тому числі призупинити права інтелектуальної власності на вакцини. На думку гендиректора ВООЗ, це дозволить «покласти край пандемії і прискорити глобальне відновлення».

Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.