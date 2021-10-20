Прикордонники нагадали, які вакцини не визнає Україна

Україна відмовляє у в'їзді громадянам, у яких у паспорті вакцинації значиться «Супутник V»

Російська вакцина «Супутник» не визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Цей препарат не визнає також й Україна. Про це на телеканалі «Дом» розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Продовжують діяти раніше встановлені правила. Україна не визнаватиме російську вакцину «Супутник», якою зокрема намагаються вакцинувати громадян на тимчасово окупованих територіях. Вакцина повинна бути тільки та, яка затверджена ВООЗ», – пояснив Демченко.

Як відомо, «Супутником» змушені вакцинуватися жителі окупованого Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Однак у зв'язку з невизнанням ВООЗ російського препарату, громадяни, які прибули на підконтрольну Україні територію, мають прямувати на 10-денну самоізоляцію. Скоротити самоізоляцію можна на підставі негативного тесту на Covid-19.

Після перетину контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) під самоізоляцію не підпадають громадяни, які: планують вакцинуватися на підконтрольній Україні території та мають для цього унікальний ідентифікатор; пройшли повний курс вакцинації (дві дози) препаратами, затвердженими Всесвітньою організацією охорони здоров'я; мають одне щеплення вакциною, затвердженою Всесвітньою організацією охорони здоров'я; їдуть з метою вступити до навчальних закладів; батьки, які супроводжують абітурієнтів, які планують вступати до українських вишів.

Росіяни в останні кілька місяців почали активно займатися «вакцинним туризмом». Вони їздять до країн Європи, де можна зробити щеплення вакциною, схваленою Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Раніше повідомлялося, що вакцинованим російським «Супутником V» закриють в'їзд до США.

Крім того, Росія образилася на ПАРЄ, бо щепленій «Супутником» делегації обмежили пересування.