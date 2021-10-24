Німеччина передала Україні 1,5 мільйона доз вакцин проти коронавірусу

Уряд ФРН схвалив передачу третім країнам 100 млн доз вакцин від різних виробників

Низка країн, у тому числі Україна, безоплатно отримали від Німеччини мільйони доз вакцини проти коронавірусу. Про це повідомляє DW.

Німеччина безоплатно надала різним країнам 7,6 млн доз вакцини AstraZeneca. Крім того, ще 10 млн доз передано в міжнародну програму рівного доступу до лікарських препаратів Covax, ініційовану Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Найбільше вакцин від Німеччини отримав В’єтнам – 2,6 млн доз, потім йдуть Україна (1,5 млн), Єгипет, Гана (кожна – по 1,2 млн) і Намібія (0,2 млн). Ще 350 тисяч доз повинні бути відправлені в Таїланд. А починаючи з жовтня, всі вакцини від виробника Johnson & Johnson відразу передаються в програму Covax.

Як зазначається, загалом уряд ФРН схвалив передачу третім країнам 100 млн доз вакцин від різних виробників, які мають в основному розподілятися через Covax.

Крім того, за інформацією видання, Німеччина вклала 2,2 млрд євро в глобальні програми боротьби з коронавірусом, із них 1,6 млрд безпосередньо в різні ініціативи ВООЗ.

Нагадаємо, цього тижня Євросоюз вирішив не переглядати список третіх країн, яким без певних перешкод дозволено приїжджати у країни ЄС.