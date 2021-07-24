Голова ВООЗ спрогнозував терміни закінчення пандемії Covid-19

Голова ВООЗ Тедрос Гебреєсус оголосив про глобальну мету – забезпечити імунізацію щонайменше 10% населення кожної країни до вересня

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що пандемія Covid-19 не завершиться принаймні до середини 2022 року, коли кожна країна може потенційно вакцинувати 70% свого населення. Про це повідомляє видання Newsweek.

Голова ВООЗ Тедрос Гебреєсус оголосив про глобальну мету – забезпечити імунізацію щонайменше 10% населення кожної країни до вересня, 40% – до кінця року та 70% – до середини наступного року.

«Це найважливіші етапи, які ми повинні досягти разом, щоб припинити пандемію. Пандемія закінчиться, коли світ вирішить покласти їй край, оскільки рішення перебуває в наших руках», – сказав Гебреєсус.

За його словами, досягнення 70-відсоткової вакцинації населення кожної країни вимагає 11 мільярдів доз вакцин. Щоб заповнити прогалини у постачанні антикоронавірусних препаратів, Гебреєсус закликав заможні країни почати розподіляти їх, а не накопичувати. Водночас очільник ВООЗ вважає, що рівномірний розподіл вакцин – це лише короткострокове рішення. На його думку, у світі потрібно «різко» збільшити виробництво вакцин, щоб допомогти країнам з низьким рівнем доходу.

За даними ВООЗ, проти Covid-19 у світі щеплено понад два мільярди людей, що становить приблизно четверту частину світового населення. Це значно нижче 70-відсоткового порогу, необхідних для досягнення колективного імунітету. Зокрема, показника вакцинації у майже 70% досягли США, але між штатами існують значні розбіжності. Прогнозується, що десять штатів зможуть вакцинувати 70% свого населення до 2022 року, а Західна Вірджинія може досягти цього рівня лише до 2023 року за умови збереження сьогоднішніх темпів вакцинації. При цьому у штатах з низьким рівнем вакцинації фіксують сплеск випадків захворювання. У зв’язку з цим, наприклад, у Лос-Анджелесі відновлюють носіння масок, а чиновники попереджають про можливість повернення обмежень, якщо рівень вакцинації не зросте.

Тим часом, станом на 24 липня, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 3010140 людей, з них отримали 1 дозу – 3010138, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1681734 особи (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4691872 щеплення.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 51, медпрацівників – 20.

Також за минулу добу госпіталізовано – 395 осіб, летальних випадків – 24, одужало – 394 особи.