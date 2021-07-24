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    Понад три мільйони українців зробили щеплення проти коронавірусу

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    Протягом доби працювали 802 мобільні бригади - Понад три мільйони українців зробили щеплення проти коронавірусу
    Протягом доби працювали 802 мобільні бригади
    Фото Главком

    Від початку вакцинальної кампанії зроблено понад чотири мільйони щеплень

    В Україні за минулу добу, 23 липня, зробили 152675 щеплень від коронавірусу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

    «За добу 23 липня 2021 року щеплено 152675 людей. Одну дозу отримали 90072 людини, повністю імунізовані – 62603 людини», – зазначається у повідомленні.

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    За інформацією МОЗ, протягом доби працювали 802 мобільні бригади, 2692 пункти щеплення, 267 центрів вакцинації.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3010140 людей, з них отримали 1 дозу – 3010138, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1681734 особи (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4691872 щеплення.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 51, медпрацівників – 20.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 395 осіб, летальних випадків – 24, одужало – 394 особи.

    Теги: хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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    Понад три мільйони українців зробили щеплення проти коронавірусу