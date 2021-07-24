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    Більшість невакцинованих громадян США і надалі не планують робити щеплення, – опитування

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    У США отримали принаймні одну дозу або повністю вакциновані 56,2 % населення - Більшість невакцинованих громадян США і надалі не планують робити щеплення, – опитування

    У США отримали принаймні одну дозу або повністю вакциновані 56,2 % населення

    Фото з відкритих джерел

    Нещеплені сумніваються в ефективності вакцини щодо нових штамів

    Більшість американців, які не були вакциновані від Covid-19, і надалі не мають наміру розбити щеплення. Про це свідчать дані опитування Центру досліджень зв’язків із громадськістю AP-NORC, – повідомляє Укрінформ.

    Відповідно до опублікованих результатів, 45 % нещеплених у США заявили, що точно не вакцинуватимуться, ще 35 % – скоріш за все цього не робитимуть.

    Водночас 16 % припустили, що зроблять щеплення, 3 % – обов’язково зроблять.

    Згідно з опитуванням, нещеплені сумніваються в ефективності вакцини щодо нових штамів, попри докази того, що вона забезпечує захист, зокрема й від штаму Delta..

    Так, 64 % нещеплених не впевнені, що вакцини ефективні, тоді як 25 % певною мірою впевнені, 10 % – цілком упевненні.

    Опитування було проведено після повідомлень про різке зростання інфікування штамом Delta серед невакцинованих (так звану «пандемію серед невакцинованих»). На сьогодні у США 83 % заражених мають саме цей штам.

    Серед госпіталізованих та померлих – лише нещеплені. За останній тиждень кількість нових заражень зросла на 47 % у порівнянні з попереднім тижнем, рівень госпіталізації – на 32 %, смертність – на 9 %.

    Загалом у США отримали принаймні одну дозу або повністю вакциновані 56,2 % населення.

    Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН схвалила першу в своїй історії резолюцію щодо зору.

    Теги: США ООН щеплення вакцинація населення коронавірус
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    Більшість невакцинованих громадян США і надалі не планують робити щеплення, – опитування