Минулої доби в Україні зафіксовано 745 нових випадків коронавірусу

За останню добу найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована у м. Київ

Станом на 24 липня, в Україні зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 51, медпрацівників – 20. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 395 осіб;

летальних випадків – 24;

одужало – 394 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 39142 особи,

методом ІФА – 7326 осіб,

експрес-тестами – 13235 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2248164 особи;

одужало – 2184036 осіб;

летальних випадків – 52835;

проведено ПЛР-тестувань – 11258394.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 763 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 57, медпрацівників – 15).

Також за минулу добу госпіталізовано – 446 осіб, летальних випадків – 21, одужало – 639 осіб.