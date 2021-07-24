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    Минулої доби в Україні зафіксовано 745 нових випадків коронавірусу

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    Напередодні від коронавірусу померли 24 українці - Минулої доби в Україні зафіксовано 745 нових випадків коронавірусу

    Напередодні від коронавірусу померли 24 українці

    Фото з відкритих джерел

    За останню добу найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована у м. Київ

    Станом на 24 липня, в Україні зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 51, медпрацівників – 20. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 395 осіб;
    • летальних випадків – 24;
    • одужало – 394 особи.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 39142 особи,
    • методом ІФА – 7326 осіб,
    • експрес-тестами – 13235 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2248164 особи;
    • одужало – 2184036 осіб;
    • летальних випадків – 52835;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11258394.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.

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    Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 763 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 57, медпрацівників – 15).

    Також за минулу добу госпіталізовано – 446 осіб, летальних випадків – 21, одужало – 639 осіб.

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    Теги: хвороби епідемія коронавірус
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    Минулої доби в Україні зафіксовано 745 нових випадків коронавірусу