Минулої доби в Україні зафіксовано 745 нових випадків коронавірусу
Напередодні від коронавірусу померли 24 українці
За останню добу найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована у м. Київ
Станом на 24 липня, в Україні зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 51, медпрацівників – 20. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 395 осіб;
- летальних випадків – 24;
- одужало – 394 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 39142 особи,
- методом ІФА – 7326 осіб,
- експрес-тестами – 13235 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2248164 особи;
- одужало – 2184036 осіб;
- летальних випадків – 52835;
- проведено ПЛР-тестувань – 11258394.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 763 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 57, медпрацівників – 15).
Також за минулу добу госпіталізовано – 446 осіб, летальних випадків – 21, одужало – 639 осіб.