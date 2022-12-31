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Як уникнути проблем після новорічного застілля: поради медиків

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Як уникнути проблем після новорічного застілля: поради медиків
Медики попереджають, що безпечної дози алкоголю не існує
фото з відкритих джерел

Святкові застілля нерідко закінчуються проблемами зі здоров’ям

Лічені години відділяють нас від зустрічі 2023 року. І хоча настрій українців цьогоріч не надто святковий, більшість все-таки традиційно збереться за столом із близькими і рідними, щоб побажати один одному головного – перемоги.

Медики нагадують, що святкові застілля нерідко закінчуються проблемами зі здоров’ям. Проте, їх можна уникнути, якщо дослухатися до порад лікарів.

Медики зазначають, що зазвичай після свят стабільно більшає кількість звернень пацієнтів зі скаргами на проблеми шлунково-кишкового тракту, загострення виразкової хвороби, панкреатиту, серцево-судинних захворювань, не кажучи вже про алкогольні інтоксикації та отруєння.

Тож, кілька порад, як уникнути негараздів і звернень до медиків:

  1. Подбайте про безпечність продуктів, що плануєте вживати. Не купуйте їх на стихійних ринках, не запасайтеся заздалегідь, щоб уникнути псування, зберігайте у спосіб, вказаний на упаковці та уважно контролюйте терміни придатності. Також важливо ретельно мити фрукти та овочі, що куштуватимете сирими. Кухонні дошки та приладдя, що використовувалися для нарізання сирого м’яса, риби, птиці, необхідно вимити гарячою водою з миючим засобом. Бажано замінити на кухні рушники та ганчірки на паперові. Це мінімізує ризики попадання хвороботворних мікробів із рук у страви.
  2. Зверніть увагу на меню святкового столу. Обирайте рецепти, багаті овочами, фруктами, цільнозерновими, рибою та нежирним м’ясом. Уникайте страв із майонезом, занадто жирних страв. Приготовлене заздалегідь обов’язково зберігайте у холодильнику! Салати заправляйте безпосередньо перед подачею.
  3. Щоб не переїсти, сідайте за стіл не голодним і починайте вечерю з білкових страв та овочів. Це швидко надасть відчуття ситості та дозволить з’їсти менше у подальшому. Пам’ятайте, що жирне, смажене, копчене ускладнюють травлення. Якщо за святковим столом хочеться спробувати все, їжте невеликими порціями. До речі, багато хто, щоб не набрати зайві кілограми на свята, напередодні майже відмовляється від їжі. Це помилка. Такий стрес для організму може мати погані наслідки для здоров’я. Між вечерею та десертом зробіть перерву, під час якої бажано порухатися.
  4. Безпечної дози алкоголю не існує. А крім основної шкоди, спиртне ще й послаблює симптоми переїдання, чим спонукає до подальшої трапези.

Медики наголошують: у разі відчуття болю у грудях, животі, підвищеного газоутворення, нудоти, проносу, блювоти необхідно негайно звернутися до лікаря.

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Теги: лікар здоров'я новорічні свята

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