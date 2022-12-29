Солодкі мільйони. Хто купує і продає новорічні пакунки на Prozorro

В Україні законтрактовано понад пів мільйона подарунків із солодощами

до свят для дітей

Російська Федерація забрала в багатьох українців світло, тепло та воду. Але ми не сумуємо. Натомість маємо великий вибір дат для святкувань. Коли відзначати Миколая: 6 чи 19 грудня? А Різдво: 25 грудня чи 7 січня? Чи врешті зупинитися на єдиному для всіх Новому Році – 31 грудня?

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Та дещо залишається незмінним – на Prozorro до свят закуповують солодкі подарунки для дітей. Потім їх роздають від імені Святого Миколая, Діда Мороза чи навіть міського голови, залежно від обставин.

Фахівці проєкту Dozorro Transparency International Ukraine проаналізували, як замовники цього року проводили закупівлі солодощів для школярів і дошкільнят, хто отримав найбільші замовлення, хто придбав найдорожчі набори, а хто ー купує цукерки на вагу й самостійно фасує пакунки на місці.

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Так, за даними BI Prozorro (аналітичний модуль), солодощі для подарунків дітям замовники найактивніше закуповували у листопаді та грудні. Частину договорів уклали в березні, червні та жовтні ー із терміном постачання до кінця року. Таких угод було не більше 20.

Усі ці замовлення стосуються постачання понад 587 тисяч готових наборів із цукерками вже в упаковках. Їхня загальна сума ー 70,9 млн грн. Ще 845,9 тис. грн замовники заплатять постачальникам за майже 4 тонни цукерок на вагу, які, ймовірно, працівники установ пакуватимуть уже самостійно.

Загалом проаналізувано 918 лотів, які були завершені станом на 16 грудня 2022 року. Їхня загальна вартість ー 71,7 млн грн. Ще 40 закупівель з очікуваною вартістю на 19,6 млн грн на той час тривали.

Як подарунки з цукерками замовляють регіони

Найбільше за цей час закупівель було в Харківській області, – і за кількістю подарунків, і за сумою. Тут державні й комунальні організації замовили майже 98 тис. наборів із цукерками на 12,6 млн грн.

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Другою за кількістю солодких подарунків, але не за ціною, стала Вінницька область. Їх місцеві установи замовили 88 тис. Але загальна сума закупівель при цьому склала трохи більше, ніж 7 млн грн. Тож, імовірно, пакунки тут менші та дешевші, ніж у харків’ян.

Ще майже 80 тис. наборів із цукерками замовили на Київщині (включно з Києвом). Загалом постачальники отримають за них 11,5 млн грн. Тобто середня ціна за один подарунок тут вища, ніж на Вінниччині та в Харківській області — майже 145 грн.

Третя за сумою договорів – Полтавщина. Місцеві бюджетні установи замовили трохи менше, ніж 60 тис. пакунків на 10,6 млн грн. Тут в середньому ціни за набір вищі, ніж у попередніх регіонів – приблизно по 175 грн за пакунок.

Середня ціна подарункового набору із солодощами цього року в Україні склала 120 грн

У Чернівецькій області 48 замовників, більшість яких ー заклади освіти, уклали договори на постачання цукерок на 1,5 млн грн. Усі контракти підписані в листопаді й грудні. Вони містять замовлення на вагові солодощі різних виробників і складу.

Так само для шкіл і дитсадків переважно набори з цукерками замовляли у Вінницькій області.

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Найменше замовлень на солодощі (там, де вони є) — на Донеччині, частина якої окупована ー майже 4 тис. наборів на 680 тис. грн. У частково окупованих Росією Херсонській та Луганській областях взагалі відсутні замовлення на святкові набори для дітей.

Топ постачальників

Більша частина суми у Харківській області ー це замовлення власне для Харкова. Міське КП «Комбінат дитячого харчування» уклало прямий договір, без тендера, на постачання понад 70 тис. наборів. Загальна вартість — 8 млн грн. Постачальник ー місцевий виробник солодощів ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика» (Бісквіт-Шоколад). Один пакунок за цією угодою оцінюється у 114 грн. Його вага невідома.

Договір підписали напряму, а не через торги, бо замовник перебуває в районі проведення бойових дій. Таке пояснення сторони зазначили в договорі.

Удвічі дорожчі набори цукерок замовили у Полтаві. Там департаменти освіти та культури міськвиконкому уклали два договори на понад 30 тис. наборів за 7,5 млн грн. Вартість кожного пакунка, вагою 540 грамів, оцінили у 248 грн.

Як зазначає місцеве видання «Полтавщина», цього року місто відмовилося від закупівлі подарунків у свого традиційного постачальника Володимира Сергієнка чи пов’язаних з ним компаній або ФОПів. Натомість контракти отримало ТОВ «Компанія Крок Трейд» – єдине, яке заявилося на відкриті торги. Це великий дистриб’ютор продуктів з власними складами й транспортом. Цього року компанія стала другим за сумою замовлень постачальником.

Третє за обсягом замовлень ー вінницьке ПП «ТД «Солодкий світ». Договори на новорічні набори з ним уклали бюджетні установи Вінницької, Житомирської, Київської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Хмельницької та Чернігівської областей. Загальна сума за контрактами - майже 4 млн грн.

Вартість і склад наборів

Виходячи із зібраних даних, середня ціна подарункового набору із солодощами цього року в Україні склала 120 грн за пакунок. При цьому, найнижча ціна була в місті Берестечко на Волині ー по 28 грн/шт. Як пояснила директорка «Центру музично-естетичної освіти школярів» Берестечківської міськради Оксана Данилюк, на 7 тис. грн замовник придбав 250 шоколадок Roshen Lacmi. Їх подарували дітям під час відзначення дня Святого Миколая.

Найвищу ціну за подарунки система показує для Теребленченської сільради Чернівецької області. Замовник зазначив замовлення на 93 пакунки з цукерками від «Рошен» на 91,5 тис. грн ー тобто по 984 грн за кожен. Як повідомила бухгалтерка сільради, кількість була вказана помилково й насправді подарунків замовили 559. Тоді ціна за один пакунок виходить 153 грн.

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По 750 грн за подарунок сплатило підприємство «Шепетівський парк культури і відпочинку», що на Хмельниччині. Подарунки замовили для 20 працівників установи та їхніх дітей. Як пояснила уповноважена особа із закупівель закладу, набори складалися з цукерок, печива, вафель і шоколаду, загальною вагою більш як 2 кг. Крім того, до кожного подарунка додали по пляшці шампанського.

Крім того, в окремих закупівлях замовники прописували кілька різних наборів з вагою, складом і виглядом, а отже ー і різною ціною подарунків. Так, київська школа №292 імені гетьмана України Івана Мазепи придбала у ФОП Леонід Волошин 192 подарунки двох видів: по 187 грн і 298 грн. Дешевший не має у складі шоколадного печива, однієї цукерки Ko-Ko Choco та однієї пачки халви на 30 грамів. При цьому, в обох наборах є по пакетику з соком на 200 мілілітрів.

А Заводська селищна рада на Тернопільщині уклала договір із ТОВ «Рошен-Поділля» на 955 наборів чотирьох видів, кожен з яких має різну вагу та склад. Сума ー 80,8 тис. грн.

Нагадаємо, що даними Prozorro, минулого року одні з найдорожчих подарунків оцінювалися у 510 грн за рюкзачок з 20-ма цукерками. Найдешевші подарунки по 20 грн тоді придбав Відділ освіти Новопсковської селищної ради.

Проблема деталізації замовлень, яка озвучувалась у торішньому дослідженні, лише поглибилася. Тоді зі звітів і договорів на Prozorro неможливо було зрозуміти: які саме цукерки придбали, скільки їх в упаковці, хто виробник. Нині ж окремі замовники лише публікують повідомлення про те, що договір був укладений, і вказують його суму.

750 грн за двокілограмовий пакунок для своїх співробітників сплатило підприємство «Шепетівський парк культури і відпочинку»

Більшість замовників просто звітували про договори, бо суми закупівель були відносно незначними і обмежилися 100 тис. грн. Але є 14 замовників, які уклали договори, вартістю більш як 100 тис. грн, без використання електронної системи. Більшість з них ー у Харківській, Донецькій та Миколаївській областях, тобто в зоні бойових дій. Водночас закупівля тилової сільради на Хмельниччині на 365 тис. грн була проведена за прямим договором, бо попередні торги не відбулися.

«Укрпошта» додає до цукерок модель Байрактара

Доволі нестандартні подарунки за 1,5 млн грн замовило АТ «Укрпошта». До наборів з 60 цукерками на 700 грамів додали по 3D-моделі БПЛА «Байрактар», яку дитина має скласти самостійно. Цукерки будуть розфасовані у шість кубиків, а весь набір ー у коробку зі стрічкою. Кожен такий пакунок оцінили у 219 грн. Загалом «Укрпошта» замовила ФОПу Марині Морозовій 7 тис. подарунків з таким вмістом.

Судячи з даних Мін’юсту й Prozorro, Марина Морозова відкривала свій ФОП у Кривому Розі у 2017 році ー за день до подання документів на участь у торгах за постачання новорічних подарунків «Укрзалізниці». Тоді вона не стала знижувати цін, а її пропозиції були відхилені. Після цього Морозова закривала ФОП і відкрила його наново 27 вересня цього року ー лише за місяць до оголошення закупівлі «Укрпошти» на Prozorro.

Відзначимо, що усі вказані вище процедури передбачали замовлення переважно солодощів - цукерок, печива, батончиків. Саме ці дані використані для інфографік. Та є ще кілька замовлень, які не потрапили до рейтингу, бо більшість складових у таких подарунках ー це не цукерки. Усі відповідні договори стосуються «Укрзалізниці».

Для дітей працівників «Укрзалізниці» ー набори з цукерками і сувенірами

Філія «Центр сервісного забезпечення» ПАТ «Українська залізниця» провела чотири тендери на більш як 106 тис. наборів, сума договорів за якими склала 33,7 млн грн. Це найбільші витрати серед замовників. Ціни ー 315-317 грн за подарунок, основна частина якого - не солодощі.

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Контракти отримали:

ФОПам Кравець і Давлєтову на торгах імовірно «підігравало» ТОВ «Асап Сервіс», основний вид діяльності якого - реклама. Компанія зайшла на три конкурси з пропозиціями, які дорівнювали очікуваній вартості, й не стала знижувати ціни під час аукціонів. Однак враховуючи, що «Укрзалізниця» проводила закупівлі через торги з особливостями, які відбулися б і з одним учасником, реєстрація ТОВ «Асап Сервіс» на торги виглядає ще дивніше.

Що ж до «Ерготека», то єдиним його конкурентом на конкурсі стало ТОВ «ДП Транс Техно Постач». Обидві компанії київські й спеціалізуються на торгівлі. За даними Мін’юсту, до листопада 2021 року ними володіла й керувала одна людина ー Євген Гасюков. На конкурсі з постачання подарунків обидва товариства не стали знижувати свої первинні пропозиції, тобто торгів фактично не було.

Усі чотири договори містять однаковий перелік наборів з цукерками. Крім них, кожен подарунок міститиме сумку та карткову гру «Одного разу в купе», яку також вкладали у набори для першокласників. Згадок про можливість придбати цю гру у відкритому доступі нам знайти не вдалося.

Обидва види новорічних подарунків будуть упаковані в коробку, на якій надрукують інтерактивну гру в 3D.

Крім того, 44,9 тис. подарунків матимуть ще по набору з олівцями, альбому для малювання, наліпки та книгу «Залізницею додому». Імовірно, такі набори призначені для молодших дітей.

У 61,7 тис. наборів для старших дітей залізничників замість цього передбачили по пластиковому контейнеру, блокноту на пружині з ручкою, світловідбивному стікерпаку та пазлу на 64 елементи. Терміни постачання - до 19 лютого 2023 року.

Також додамо, що цьогоріч серед переліку школярів і дошкільнят, яким перезентували чи презентуватимуть подарунки із солодощами, є категорія дітей-переселенців, які були вимушені виїхати з окупованих у прифронтових територій.

Матеріал підготовлено за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» / TAPAS

Дарина Синицька, журналістка проєкту Dozorro Transparency International Ukraine