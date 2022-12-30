Як працюватиме у новорічні свята метро Києва: графік

На станціях «Дніпро» та «Гідропарк» поїзди метро не зупиняються

Пасажирів просять дотримуватися комендантської години та реагувати на сигнали повітряної тривоги

Під час новорічно-різдвяних свят Київський метрополітен працюватиме за звичайним графіком роботи, повідомили у пресслужбі компанії.

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Київський метрополітен працює в режимі перевезень. Рух поїздів здійснюється на всіх трьох лініях.

Водночас поїзди слідують без зупинки повз станції:

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«Дніпро»

«Гідропарк»

Інтервали руху поїздів у годину пік 4-5 хвилин, у міжпікові години - 8-10 хвилин.

Сплатити за проїзд можна:

транспортною карткою;

Qr-квитком;

Qr-кодом, згенерованим у додатку «Київ Цифровий»;

безконтактною банківською карткою;

мобільними додатками ApplePay та Google Pay.

До слова, влада Києва закликає мешканців та гостей столиці дотримуватись заходів безпеки під час новорічних і різдвяних свят, щоб не наражати на небезпеку себе та інших. Зокрема, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.

Крім того, у Києві відкриють пункти утилізації новорічних ялинок. Вони працюватимуть із 4 до 31 січня включно. 11 пунктів відкриють у різних районах Києва, ще 6 – на територіях лісництв.

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Тим часом енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі столиці, тож якщо не буде нових атак, графіки діятимуть і на Новий рік, повідомили ДТЕК Київські електромережі.