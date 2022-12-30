Як працюватиме у новорічні свята метро Києва: графік
Пасажирів просять дотримуватися комендантської години та реагувати на сигнали повітряної тривоги
Під час новорічно-різдвяних свят Київський метрополітен працюватиме за звичайним графіком роботи, повідомили у пресслужбі компанії.
Київський метрополітен працює в режимі перевезень. Рух поїздів здійснюється на всіх трьох лініях.
Водночас поїзди слідують без зупинки повз станції:
- «Дніпро»
- «Гідропарк»
Інтервали руху поїздів у годину пік 4-5 хвилин, у міжпікові години - 8-10 хвилин.
Сплатити за проїзд можна:
- транспортною карткою;
- Qr-квитком;
- Qr-кодом, згенерованим у додатку «Київ Цифровий»;
- безконтактною банківською карткою;
- мобільними додатками ApplePay та Google Pay.
До слова, влада Києва закликає мешканців та гостей столиці дотримуватись заходів безпеки під час новорічних і різдвяних свят, щоб не наражати на небезпеку себе та інших. Зокрема, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.
Крім того, у Києві відкриють пункти утилізації новорічних ялинок. Вони працюватимуть із 4 до 31 січня включно. 11 пунктів відкриють у різних районах Києва, ще 6 – на територіях лісництв.
Тим часом енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі столиці, тож якщо не буде нових атак, графіки діятимуть і на Новий рік, повідомили ДТЕК Київські електромережі.
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