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Як працюватиме у новорічні свята метро Києва: графік

glavcom.ua
Як працюватиме у новорічні свята метро Києва: графік
На станціях «Дніпро» та «Гідропарк» поїзди метро не зупиняються
фото з відкритих джерел

Пасажирів просять дотримуватися комендантської години та реагувати на сигнали повітряної тривоги

Під час новорічно-різдвяних свят Київський метрополітен працюватиме за звичайним графіком роботи, повідомили у пресслужбі компанії.

Київський метрополітен працює в режимі перевезень. Рух поїздів здійснюється на всіх трьох лініях.

Водночас поїзди слідують без зупинки повз станції: 

  • «Дніпро» 
  • «Гідропарк» 

Інтервали руху поїздів у годину пік 4-5 хвилин, у міжпікові години - 8-10 хвилин. 

Сплатити за проїзд можна: 

  • транспортною карткою; 
  • Qr-квитком; 
  • Qr-кодом, згенерованим у додатку «Київ Цифровий»; 
  • безконтактною банківською карткою; 
  • мобільними додатками ApplePay та Google Pay. 

До слова, влада Києва закликає мешканців та гостей столиці дотримуватись заходів безпеки під час новорічних і різдвяних свят, щоб не наражати на небезпеку себе та інших. Зокрема, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.

Крім того, у Києві відкриють пункти утилізації новорічних ялинок. Вони працюватимуть із 4 до 31 січня включно. 11 пунктів відкриють у різних районах Києва, ще 6 – на територіях лісництв.

Тим часом енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі столиці, тож якщо не буде нових атак, графіки діятимуть і на Новий рік, повідомили ДТЕК Київські електромережі.

 

 

 

Теги: війна Київ агресія комендантська година метро

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