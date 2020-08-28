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    Здоров'я

    Єдине, що може зробити МОЗ для покращення якості медпослуг, це підвищувати зарплати медикам, – експерт

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    З 1 вересня поточного року зарплата медика підвищиться в середньому на 3,5 тис. грн - Єдине, що може зробити МОЗ для покращення якості медпослуг, це підвищувати зарплати медикам, – експерт
    З 1 вересня поточного року зарплата медика підвищиться в середньому на 3,5 тис. грн

    Експерт вважає, підвищення зарплат медикам в Україні слід зробити постійною практикою

    Від умов праці медпрацівника напряму залежить якість медичних послуг, тому для Міністерства охорони здоров’я єдиний вірний варіант – це підвищувати заробітні плати медикам. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив політичний експерт Владислав Дзівідзінський. 

    Він також нагадав, що 25 серпня парламентський Комітет з питань бюджету погодив фінансування медичної галузі. 

    «25 серпня на засіданні парламентського Комітету було погоджено підвищення зарплат лікарям. Для кожної нормальної людини очевидно, що якість медичної допомоги залежить безпосередньо від стану і умов праці кожного медпрацівника. Ну, не може людина, яка несе відповідальність за життя пацієнта, отримувати менше, ніж наприклад обслуговуючий персонал», – написав Дзівідзінський.

    З 1 вересня поточного року зарплата медика підвищиться в середньому на 3,5 тис. грн. На думку експерта, в Україні слід зробити це постійною практикою.

    «Комусь, можливо, такі цифри будуть здаватися зовсім маленькими, але це вже рух у правильному напрямку. Незважаючи на те, що вже закінчилася більшість ковідівських флешмобів в соцмережах «підтримую лікарів», проблеми медпрацівників нікуди не ділися і про них не варто забувати. 3,5 тис. грн в сімейний бюджет – важливіше будь-якого флешмобу», - підсумував політолог.

    Також експерт підняв питання реформування психіатричної і туберкульозної служб та відновлення санепідемслужби. За його словами, налагодження їх повноцінної роботи допоможе в боротьбі з багатьма хворобами, в тому числі з Covid-19.

    Міністерство охорони здоров'я зарплата медицина лікар коронавірус
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