Єдине, що може зробити МОЗ для покращення якості медпослуг, це підвищувати зарплати медикам, – експерт



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З 1 вересня поточного року зарплата медика підвищиться в середньому на 3,5 тис. грн

Експерт вважає, підвищення зарплат медикам в Україні слід зробити постійною практикою

Від умов праці медпрацівника напряму залежить якість медичних послуг, тому для Міністерства охорони здоров’я єдиний вірний варіант – це підвищувати заробітні плати медикам. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив політичний експерт Владислав Дзівідзінський.

Він також нагадав, що 25 серпня парламентський Комітет з питань бюджету погодив фінансування медичної галузі.

«25 серпня на засіданні парламентського Комітету було погоджено підвищення зарплат лікарям. Для кожної нормальної людини очевидно, що якість медичної допомоги залежить безпосередньо від стану і умов праці кожного медпрацівника. Ну, не може людина, яка несе відповідальність за життя пацієнта, отримувати менше, ніж наприклад обслуговуючий персонал», – написав Дзівідзінський.

З 1 вересня поточного року зарплата медика підвищиться в середньому на 3,5 тис. грн. На думку експерта, в Україні слід зробити це постійною практикою.

«Комусь, можливо, такі цифри будуть здаватися зовсім маленькими, але це вже рух у правильному напрямку. Незважаючи на те, що вже закінчилася більшість ковідівських флешмобів в соцмережах «підтримую лікарів», проблеми медпрацівників нікуди не ділися і про них не варто забувати. 3,5 тис. грн в сімейний бюджет – важливіше будь-якого флешмобу», - підсумував політолог.

Також експерт підняв питання реформування психіатричної і туберкульозної служб та відновлення санепідемслужби. За його словами, налагодження їх повноцінної роботи допоможе в боротьбі з багатьма хворобами, в тому числі з Covid-19.