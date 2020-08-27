360 тисяч хворих до кінця жовтня. Секретар РНБО озвучив песимістичний сценарій поширення коронавірусу



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У РНБО прогнозують стрімке зростання захворюваності на Covid-19

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 25 жовтня в Україні може бути зареєстровано 360 тисяч хворих на Covid-19, повідомляє пресслужба Ради національної безпеки і оборони.

До таких висновків у Раді прийшли після результатів моніторингу, проведеного за допомогою програмно-апаратного комплексу «Сота». Якщо громадяни не дотримуватимуться карантину, то можна спрогнозувати суттєве зростання кількості нових випадків інфікування.

Також у РНБО вважають, що серйозно ускладнити епідеміологічну ситуацію можуть початок навчального року та проведення місцевих виборів. Це два додаткових фактори, які можуть негативно вплинути на поширення Covid-19.

«Станом на 25 жовтня, за песимістичним сценарієм, ми будемо мати 360 тисяч випадків зараження, і ми повинні бути до цього готові», – заявив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що до початку навчального року і початку виборчого процесу потрібно організувати моніторинг динаміки соціальних контактів хворих коронавірусом в період з 29 серпня до 10 вересня.

Напередодні Данілов заявив, що сьогодні йде перша світова біологічна війна. А біологічна загроза небезпечніша за ядерну зброю.

Зазначимо, що в Україні від 4 серпня добова кількість хворих перевищує тисячу, а з 20 по 22 серпня в країні реєстрували понад 2 тисячі хворих за день. Зокрема, 22 серпня зареєстрували рекордну кількість хворих – 2 328. В Офісі Президента прогнозували, що якщо в Україні щодня почнуть фіксувати понад 2 тисячі випадків зараження коронавірусом, то добова кількість смертей внаслідок інфекції збільшиться до 40–50.

Коронавірус в Україні

Всього 112059

Хворіють 55439

Одужали 54217

Померли 2403

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В Україні станом на ранок 27 серпня на коронавірус за добу захворіли 1974 людини, це на 305 людини більше, ніж учора (1 670). Загалом від початку пандемії одужало 54 217 людей, за минулу добу 763 особи (вчора 346). Померло від початку епідемії 2 403 людини, за добу – 49 (вчора 36). Від початку пандемії захворіли 112 059 українців.