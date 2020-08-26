Covid-19 в Україні: МОЗ досі не закупив захист для медиків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З Фонду боротьби з коронавірусом витратили лише 1,5%

Станом на 20 серпня з 2,4 млрд грн, які Міністерству охорони здоров’я виділили з Фонду боротьби з СOVID-19 на засоби захисту для медиків ще у травні, на закупівлі витрачено менше 37 млн грн (1,5%). Решта грошей досі не освоєна, а більшість товарів з переліку так і не закуплена.

Перші 3 млрд Уряд виділив МОЗу ще у травні. Частина цих грошей була передбачена на доплати медикам і закупівлю обладнання. Решта – 2,4 млрд грн було виділено безпосередньо на закупівлю засобів захисту – масок, костюмів, рукавичок та іншого.

Проте за три місяці у повному обсязі закуплені тільки респіратори і захисні щитки, частина масок і рукавичок. По решті товарів торги або не відбулися через відсутність пропозицій, або взагалі не були оголошені.

Ще під час погодження документів на виділення коштів з Фонду, журналісти Bihus.Info отримали копії розрахунків, за підписом міністра Максима Степанова, в яких обґрунтовувалися заплановані витрати – ціни в них були завищені фактично на кожен товар із переліку. Проте, витрачати напряму кошти МОЗ не може, тому що усі закупівлі проводяться через державне підприємство «Медичні закупівлі України». Тож одразу після затвердження бюджету ДП провело власний моніторинг ринку і вже на перших торгах почало «збивати» МОЗівські ціни.

(для перегляду натисніть на зображення)

На запит журналістів Bihus.Info у ДП, повідомили, що намагаються робити усе можливе, щоб пришвидшити процес закупівель, проте мають погоджувати усі документи з міністерством: «Можливі затримки виникають через необхідність погоджувати технічні характеристики товарів до закупівлі та окремо результат кожної закупівлі органом управління».

Так, наприклад, досі не оголошено торги на закупівлю захисних костюмів, на яку МОЗом передбачено найбільшу частину з виділенної з Фонду суми – 2 мільярди 135 тисяч гривень. У Міністерстві зарезервували по 488 гривень за один костюм. Проте, якщо порівняти ціну, за якою такі ж за характеристиками костюми закуповують благодійники, то різниця на цілій партії понад мільярд гривень. Крім того, ДП раніше, ще до виділення коштів з Фонду, намагалось купити їх по 245 гривень за штуку. Але тоді МОЗ скасував їхню угоду і знайшов іншого постачальника вже з іншими костюмами – китайськими, і іншими цінами – вдвічі вищими. За даними «Медичних закупівель України», щоб врешті решт оголосити торги, ДП 29 липня направило у МОЗ оновлені, відповідно до пропозицій на ринку, вимоги до технічних характеристик костюмів. Натомість міністр охорони здоров’я Максим Степанов в коментарі журналістам Bihus.Info заявив, що вважає, що його відомство працює ефективно: «Я вважаю, що відразу, як в нас з’явилась можливість, ДП «Медичні закупівлі» почало купувати по тих алгоритмах, які їм дані».

Попри те, що більшість коштів МОЗ досі так не освоїв, в липні Кабмін докинув на нього ще 11 млрд – на доплати медикам та закупівлю обладнання. Ці закупівлі також ще не стартували.

Джерело: Bihus.info