Зарплати медиків зростуть з 1 вересня. Міністр озвучив деталі



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Глава МОЗ Максим Степанов повідомив про збільшення зарплат медикам

Українські медики восени почнуть отримувати більшу зарплату

Бюджетний комітет Верховної Ради на засіданні погодив постанову уряду про виділення коштів на підвищення заробітної плати медичним працівникам з 1 вересня цього року. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу МОЗ.

«Встановлення цих доплат — це лише перший крок. Зарплата лікаря, який прийшов після інтернатури, має починатися з 20-25 тисяч гривень. Звісно, це важко зробити одномоментно. Проте вважаю, що з 1 січня 2021 року заробітна плата медичних працівників має збільшитися радикально. Саме над цим ми працюємо, саме так ми будуємо зараз свої бюджетні запити», — зазначив Степанов.

Чиновник додав, що наразі рівень оплати праці у сфері охорони здоров’я майже на 30% нижчий від середньої заробітної плати в Україні, і це «неприйнятна ситуація, яку необхідно змінити».

Раніше повідомлялося, що збільшення заробітної плати лікарям передбачено у розмірі 70% від посадового окладу, розрахованого за найвищим 14-м тарифним розрядом ЄТС (єдина тарифна сітка - ред.), фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей – у розмірі 50% мінімальної заробітної плати, молодшим медичним сестрам – у розмірі 25% мінімальної заробітної плати.

Так, у вересні-грудні 2020 року лікарі, незалежно від посад, отримають доплату розміром 70% від посадового окладу, тобто 3561 грн на місяць.

Фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою отримають доплату розміром 50%, тобто щомісячна доплата становитиме 2361 грн на місяць.

Крім того, молодший медперсонал отримає доплату 25% мінімальної заробітної плати, тобто щомісячна доплата становитиме 1181 грн на місяць.

До слова, у липні заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев в інтерв’ю «Главкому» заявив, що в Україні існує недофінансування системи охорони здоров’я, проте грошей на підняття зарплат медикам наразі нема.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що з 1 вересня влада підвищить зарплати медикам.

Також уряд встановив суми виплат медикам, які постраждали через коронавірус.

Між іншим, 25 серпня Верховна Рада проголосувала за підвищення «мінімалки».

Як повідомлялося, 7 серпня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.

Згодом у Раді оприлюднили текст законопроєкту про підвищення мінімальної зарплатні.

Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».



