Зарплати медиків зростуть з 1 вересня. Міністр озвучив деталі
Українські медики восени почнуть отримувати більшу зарплату
Бюджетний комітет Верховної Ради на засіданні погодив постанову уряду про виділення коштів на підвищення заробітної плати медичним працівникам з 1 вересня цього року. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу МОЗ.
«Встановлення цих доплат — це лише перший крок. Зарплата лікаря, який прийшов після інтернатури, має починатися з 20-25 тисяч гривень. Звісно, це важко зробити одномоментно. Проте вважаю, що з 1 січня 2021 року заробітна плата медичних працівників має збільшитися радикально. Саме над цим ми працюємо, саме так ми будуємо зараз свої бюджетні запити», — зазначив Степанов.
Чиновник додав, що наразі рівень оплати праці у сфері охорони здоров’я майже на 30% нижчий від середньої заробітної плати в Україні, і це «неприйнятна ситуація, яку необхідно змінити».
Раніше повідомлялося, що збільшення заробітної плати лікарям передбачено у розмірі 70% від посадового окладу, розрахованого за найвищим 14-м тарифним розрядом ЄТС (єдина тарифна сітка - ред.), фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей – у розмірі 50% мінімальної заробітної плати, молодшим медичним сестрам – у розмірі 25% мінімальної заробітної плати.
До слова, у липні заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев в інтерв’ю «Главкому» заявив, що в Україні існує недофінансування системи охорони здоров’я, проте грошей на підняття зарплат медикам наразі нема.
Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що з 1 вересня влада підвищить зарплати медикам.
Також уряд встановив суми виплат медикам, які постраждали через коронавірус.
Між іншим, 25 серпня Верховна Рада проголосувала за підвищення «мінімалки».
Як повідомлялося, 7 серпня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.
Згодом у Раді оприлюднили текст законопроєкту про підвищення мінімальної зарплатні.
Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».
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