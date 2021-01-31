  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    ЄС привітав рішення про виділення Україні 117 тисяч доз вакцини Pfizer

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На підтримку ініціативи Covax Європейська комісія, Європейський інвестиційний банк та держави-члени ЄС анонсували виділення понад 870 млн євро - ЄС привітав рішення про виділення Україні 117 тисяч доз вакцини Pfizer
    На підтримку ініціативи Covax Європейська комісія, Європейський інвестиційний банк та держави-члени ЄС анонсували виділення понад 870 млн євро

    Рішення про виділення вакцин було ухвалено 30 січня

    Європейський Союз вітає виділення Україні 117 тисяч доз вакцин від Covid-19 виробництва компаній Pfizer/BioNTech в рамках механізму Covax, який підтримується ЄС.

    Про це йдеться у заяві представництва ЄС в Україні.

    Рішення про виділення вакцин було ухвалено 30 січня. На підтримку ініціативи Covax Європейська комісія, Європейський інвестиційний банк та держави-члени ЄС анонсували виділення понад 870 млн євро.

    «Covid-19 став безпрецедентним викликом для усього світу. Коронавірус впливає на наше здоров’я, роботу, родини та якість життя. Вакцинація відіграє ключову роль у перемозі над пандемією. Жоден із нас не знаходиться в безпеці, доки безпека не гарантована для всіх. Засновуючись на принципах «Team Europe», Європейський Союз із гордістю підтримує зусилля Covax із забезпечення наших партнерів вакциною, і Україна стала однією із перших таких країн», – зазначив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

    Нагадаємо, 29 січня Рада ухвалила закон про екстрену реєстрацію вакцин. Завдяки цьому закону Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

    Як повідомлялося, у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech, а також протягом першого півріччя 2021 року – від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

    Теги: ЄС закон Україна вакцинація Матті Маасікас коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies