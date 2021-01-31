ЄС привітав рішення про виділення Україні 117 тисяч доз вакцини Pfizer

На підтримку ініціативи Covax Європейська комісія, Європейський інвестиційний банк та держави-члени ЄС анонсували виділення понад 870 млн євро

Рішення про виділення вакцин було ухвалено 30 січня

Європейський Союз вітає виділення Україні 117 тисяч доз вакцин від Covid-19 виробництва компаній Pfizer/BioNTech в рамках механізму Covax, який підтримується ЄС.

Про це йдеться у заяві представництва ЄС в Україні.

Рішення про виділення вакцин було ухвалено 30 січня. На підтримку ініціативи Covax Європейська комісія, Європейський інвестиційний банк та держави-члени ЄС анонсували виділення понад 870 млн євро.

«Covid-19 став безпрецедентним викликом для усього світу. Коронавірус впливає на наше здоров’я, роботу, родини та якість життя. Вакцинація відіграє ключову роль у перемозі над пандемією. Жоден із нас не знаходиться в безпеці, доки безпека не гарантована для всіх. Засновуючись на принципах «Team Europe», Європейський Союз із гордістю підтримує зусилля Covax із забезпечення наших партнерів вакциною, і Україна стала однією із перших таких країн», – зазначив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Нагадаємо, 29 січня Рада ухвалила закон про екстрену реєстрацію вакцин. Завдяки цьому закону Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Як повідомлялося, у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech, а також протягом першого півріччя 2021 року – від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.