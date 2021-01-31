Агентство з лікарських засобів Італії рекомендувало не використовувати вакцину AstraZeneca людям старше 55 років

«Вкцину AstraZeneca слід використовувати тільки серед людей у віці від 18 до 64 років» - німецький інститут вакцинації

Вакцина AstraZeneca є дешевшою, від інших виробників і має прості умови зберігання

Італійське агентство з лікарських засобів (AIFA) схвалило вакцину спільного виробництва компанії AstraZeneca і Оксфордського університету від Covid-19, проте з рекомендацією для переважного використання особам у віці до 55 років. Про це повідомляють AFP і RaiNews24.

«Італійське агентство з лікарських засобів (AIFA) схвалило вакцину AstraZeneca Covid-19 для всіх дорослих, але рекомендувало альтернативи для людей старше 55 років», – йдеться в повідомленні AFP.

Раніше на цьому тижні Європейське агентство лікарських препаратів (EMA) схвалило допуск до застосування в країнах ЄС вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca.

За даними експертів, вакцина AstraZeneca є дешевшою, від інших двох виробників, і має прості умови зберігання. У той же час щодо цієї вакцини недостатньо даних про її ефективності для людей старше 65 років. Постійна комісія з вакцинації при німецькому Інституті Роберта Коха вже заявила, що вакцину AstraZeneca слід використовувати тільки серед людей у віці від 18 до 64 років.

В даний час в Євросоюзі розгорається скандал, пов’язаний зі значним скороченням поставок вакцини американської компанії Pfizer, яка вже сертифікована в ЄС, а також анонсом компанії AstraZeneca, що постачання вакцини в ЄС в першому кварталі 2021 буде скорочено на 60%.

Єврокомісія зажадала від компанії пояснень, а також оголосила про намір поставити під контроль будь-які поставки вакцини, виробленої на підприємствах в ЄС, за межі спільноти. Брюссель також вимагає від AstraZeneca «поставок вакцини в повному обсязі, адже пандемія та вмирають люди».

Відомо також, що президент Єврокомісії Урсула Фон дер Ляйен раніше в ефірі радіостанції Deutschlandfunk заявила, що ЄК вимагає від AstraZeneca виконати свої зобов’язання з постачання вакцини в Євросоюз при дотриманні прозорості.

Минулого тижня компанія повідомила ЄК, що замість обіцяних 80 млн доз вакцини в першому кварталі зможе поставити тільки 31 млн доз через проблеми з виробництвом. У країнах ЄС це викликало обурення, так як плани по вакцинації виявилися на межі зриву. Крім того, глава ЄК вказала, що ЄС інвестував багатомільярдні суми в фармацевтичні компанії для розширення їх можливостей з виробництва вакцин.

Нагадаємо, європейське агентство лікарських препаратів (EMA) схвалило допуск до застосування в країнах ЄС вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca. Це третій препарат, допущений до використання в ЄС для вакцинації від коронавірусу.