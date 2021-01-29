Рада ухвалила закон про екстрену реєстрацію вакцин

Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm та AstraZeneca

Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроєкт про запуск вакцинації від коронавірусу в Україні. Йдеться про документ №4613.

За проєкт проголосували 280 нардепів.

На цей час жодна вакцина від коронавірусу не пройшла повний цикл випробувань, а вакцинація у ЄС, США та інших країнах почалася у режимі екстреного використання.

Отже, цей закон надає уряду право реєструвати вакцини для використання при наступних умовах:

є дані про успішне проведення доклінічних випробувань;

дозвіл на екстрене застосування надано компетентним органом США, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, КНР, Індії або Європейського союзу (принаймні, однією з цих країн) відповідно до національного законодавства країни надання дозволу або вакцина/лікарський засіб, перекваліфікований Всесвітньою організацією охорони здоров'я;

відома потенційна користь вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів, коли вони використовуються для профілактики Covid-19, що переважає відомі та потенційні ризики таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів;

не існує адекватної, схваленої і доступної альтернативи;

такий лікарський засіб не було розроблено в державі, визнаній в установленому порядку державою-агресором.

Напередодні, 28 січня, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт «Про лікарські засоби», який спрощує реєстрацію та використання вакцин від Covid-19 в Україні. Сьогодні парламентарі планують у другому читанні ухвалити цей законопроєкт з деякими правками.

Завдяки цьому закону Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Як стверджує очільник МОЗ Максим Степанов, на першому етапі вакцинальної кампанії від Covid-19 в Україні вакцинують майже 367,5 тис. осіб. А самі щеплення нібито розпочнуться в лютому.

Зараз у світі роблять щеплення 10 різними вакцинами. Але дослідження їхньої безпеки та ефективності ще не завершені. Ці вакцини поки що на третій фазі клінічних випробувань. Після успішного завершення цього етапу виробники вакцин подають заявку на затвердження препарату до відповідних регулюючих органів. Потім наступає четверта фаза випробування – постліцензійна. Її проводять, щоб перевірити, чи викликає вакцина проблеми. Деякі з вакцин вже схвалені для екстреного або й повного використання – попередньо вони продемонстрували ефективність до 95%. Читайте також:



