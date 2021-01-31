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    Здоров'я

    Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом нових випадків Covid-19

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    <p>Степанов повідомив, що за минулу добу від ускладнень хвороби померло 79 пацієнтів</p> - Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом нових випадків Covid-19

    Степанов повідомив, що за минулу добу від ускладнень хвороби померло 79 пацієнтів

    Минулої доби в Україні виявлено 3177 нових хворих на коронавірус

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Івано-Франківській, Закарпатській областях та Києві. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях», – написав Степанов.

    За даними голови МОЗ, кількість захворювань в регіонах за добу така:

    • м. Київ – 215 випадків;
    • Вінницька область – 123 випадки;
    • Волинська область – 71 випадок;
    • Дніпропетровська область – 189 випадків;
    • Донецька область – 176 випадків;
    • Житомирська область – 205 випадків;
    • Закарпатська область – 217 випадків;
    • Запорізька область – 56 випадків;
    • Івано-Франківська область – 337 випадків;
    • Київська область – 193 випадки;
    • Кіровоградська область – 24 випадки;
    • Луганська область – 25 випадків;
    • Львівська область – 145 випадків;
    • Миколаївська область – 146 випадків;
    • Одеська область – 170 випадків;
    • Полтавська область – 48 випадків;
    • Рівненська область – 78 випадків;
    • Сумська область – 121 випадок;
    • Тернопільська область – 110 випадків;
    • Харківська область – 192 випадки;
    • Херсонська область – 54 випадки;
    • Хмельницька область – 7 випадків
    • Черкаська область – 59 випадків;
    • Чернівецька область – 118 випадків;
    • Чернігівська область – 98 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1216278
    • Одужали
      1014658
    • Хворіють
      178938
    • Померли
      22682

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні медики виявили 3177 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 146 дітей та 86 медпрацівників.

    Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1960 осіб. Померло від ускладнень хвороби 79 пацієнтів. За офіційними даними МОЗ вчора одужало 4126 людей.

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    Теги: міністр Максим Степанов хвороби коронавірус
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