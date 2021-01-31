Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом нових випадків Covid-19

Степанов повідомив, що за минулу добу від ускладнень хвороби померло 79 пацієнтів

Минулої доби в Україні виявлено 3177 нових хворих на коронавірус

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Івано-Франківській, Закарпатській областях та Києві. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях», – написав Степанов.

За даними голови МОЗ, кількість захворювань в регіонах за добу така:

м. Київ – 215 випадків;

Вінницька область – 123 випадки;

Волинська область – 71 випадок;

Дніпропетровська область – 189 випадків;

Донецька область – 176 випадків;

Житомирська область – 205 випадків;

Закарпатська область – 217 випадків;

Запорізька область – 56 випадків;

Івано-Франківська область – 337 випадків;

Київська область – 193 випадки;

Кіровоградська область – 24 випадки;

Луганська область – 25 випадків;

Львівська область – 145 випадків;

Миколаївська область – 146 випадків;

Одеська область – 170 випадків;

Полтавська область – 48 випадків;

Рівненська область – 78 випадків;

Сумська область – 121 випадок;

Тернопільська область – 110 випадків;

Харківська область – 192 випадки;

Херсонська область – 54 випадки;

Хмельницька область – 7 випадків

Черкаська область – 59 випадків;

Чернівецька область – 118 випадків;

Чернігівська область – 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Всього 1216278

Одужали 1014658

Хворіють 178938

Померли 22682

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, за минулу добу в Україні медики виявили 3177 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 146 дітей та 86 медпрацівників.

Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1960 осіб. Померло від ускладнень хвороби 79 пацієнтів. За офіційними даними МОЗ вчора одужало 4126 людей.

Читайте також: