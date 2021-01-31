Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом нових випадків Covid-19
Степанов повідомив, що за минулу добу від ускладнень хвороби померло 79 пацієнтів
Минулої доби в Україні виявлено 3177 нових хворих на коронавірус
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Івано-Франківській, Закарпатській областях та Києві. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях», – написав Степанов.
За даними голови МОЗ, кількість захворювань в регіонах за добу така:
- м. Київ – 215 випадків;
- Вінницька область – 123 випадки;
- Волинська область – 71 випадок;
- Дніпропетровська область – 189 випадків;
- Донецька область – 176 випадків;
- Житомирська область – 205 випадків;
- Закарпатська область – 217 випадків;
- Запорізька область – 56 випадків;
- Івано-Франківська область – 337 випадків;
- Київська область – 193 випадки;
- Кіровоградська область – 24 випадки;
- Луганська область – 25 випадків;
- Львівська область – 145 випадків;
- Миколаївська область – 146 випадків;
- Одеська область – 170 випадків;
- Полтавська область – 48 випадків;
- Рівненська область – 78 випадків;
- Сумська область – 121 випадок;
- Тернопільська область – 110 випадків;
- Харківська область – 192 випадки;
- Херсонська область – 54 випадки;
- Хмельницька область – 7 випадків
- Черкаська область – 59 випадків;
- Чернівецька область – 118 випадків;
- Чернігівська область – 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Всього1216278
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Одужали1014658
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Хворіють178938
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Померли22682
Нагадаємо, за минулу добу в Україні медики виявили 3177 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 146 дітей та 86 медпрацівників.
Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1960 осіб. Померло від ускладнень хвороби 79 пацієнтів. За офіційними даними МОЗ вчора одужало 4126 людей.