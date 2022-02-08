Кирило Тимошенко просить медиків повідомляти про невиплату підвищеної зарплати

Кирило Тимошенко зазначив, що знає про скарги, які надходять з областей: там головні лікарі примушують медиків переходити на неповні ставки

Під час селекторної наради Тимошенко наголосив, що люди не мають відчувати незручності через недоліки роботи на місцях

Починаючи з цього року, медичні працівники України отримуватимуть більшу заробітну плату. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. У багатьох закладах лікарі та молодший медичний персонал отримали оновлену ставку, вже починаючи з січня.

На центральному рівні зроблено все необхідне, проте в регіонах ще є над чим працювати. Кирило Тимошенко зазначив, що знає про скарги, які надходять з областей: там головні лікарі примушують медиків переходити на неповні ставки. Це, підкреслив заступник голови ОП, є неприпустимим.

Він закликав медичних працівників, які зіткнулися з невиплатою їм повної зарплати, повідомляти йому про це в особистих повідомленнях.

«Звертаюсь до всіх лікарів та медичних працівників, якщо ви не отримали підвищену зарплату або вас примушують перейти на неповну ставку, будь ласка, пишіть мені в особисті повідомлення, зазначайте заклад та населений пункт, де не виконали доручення Президента України», – написав він.

Під час селекторної наради, проведеної для керівників регіонів, Тимошенко наголосив, що люди не мають відчувати незручності через недоліки роботи на місцях.

Ситуація також перебуває на контролі міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

Раніше Кирило Тимошенко, який є також координатором програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомив про те, що цього року в країні стартує масштабна реконструкція 48 лікарень.