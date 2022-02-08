Комаровський назвав помилки, які перетворюють ГРВІ на важку хворобу

У обструктивного бронхіту дві основні причини, пояснив Комаровський

Не буває такого, що дитина часто хворіє на ангіну. Ангіна – це гостра бактеріальна інфекція, яка викликається конкретним мікробом стрептококом. При цій хворобі немає ніякого нежитю, зате є найсильніший біль в горлі і лікується вона тільки антибіотиками, а в крайньому разі дитині видаляють мигдалини. Про це розповів доктор і педіатр Євген Комаровський і опублікував відео на своєму YouTube-каналі.

За словами лікаря, люди найчастіше не розуміють що таке ангіна і звикли будь-який біль в горлі списувати на неї. Але це неправильно.

«Зазвичай мами розповідають: у нас була інфекція в горлі, а потім вона опустилася в легені. Однак інфекції, як правило, нікуди не опускаються. А чому ж так відбувається, що дитина захворює якимось копійчаним ГРВІ: біль в горлі, закладений носик, а на ранок у нього обструктивний бронхіт?» – запитав лікар.

Обструктивний бронхіт – це слиз в легенях, який порушує прохідність дихальних шляхів.

Стандартна схема розвитку обструктивного бронхіту на тлі ГРВІ виглядає так: дитина захворює на ГРВІ, вкладається спати в теплій і сухій кімнаті, вночі у неї засихає слиз в носі і дитина починає дихати ротом, засихає слиз в бронхах і вранці лікар і мама чують хрипи і кашель і ставиться діагноз обструктивного бронхіту.

У обструктивного бронхіту дві основні причини:

порушення носового дихання (закладений носик);

дитина, яка дихає всю ніч ротом (через закладеного носика);

відхаркувальні засоби, які продаються без рецептів (суто українська звичка давати додаткову мокроту).

Комаровський пояснив, як полегшити стан і не допустити обструктивний бронхіт.

«При перших ознаках ГРВІ зробіть все, щоб у дитини не заклало ніс і вона могла дихати носом. За всяку ціну: промивання носа, якщо дуже потрібно – на ніч судинозвужувальні краплі, які треба узгодити з лікарем.

У кімнаті має бути максимум 20, а ідеально 18 і вологість від 40% до 60%. Перестаньте вкладати гроші в лікування обструктивного бронхіту, починайте вкладати гроші в параметри кімнати, щоб там було чисто, прохолодно, щоб був регулятор на радіаторі опалення, щоб був зволожувач повітря. Тому при обструктивному бронхіті мама і тато можуть більше ніж всі лікарі разом узяті» – підсумував лікар.

Нагадаємо, також Комаровський назвав спосіб, як Україні здолати коронавірус.

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