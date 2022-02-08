Україна та Польща запланували «Велике будівництво» швидкісної колії Київ-Варшава

Ще одним успіхом переговорів можна назвати урегулювання транзитних проблем, які тривали кілька останніх років

«Євроколія Київ-Варшава – проєкт, що об’єднає дві столиці швидкісним транспортом. Час у дорозі займатиме до 4 годин», – Мінінфраструктури

Між Україною та Польщею пройшли переговори, на яких було досягнуто домовленостей, що дозволять країнам перейти до реалізації важливих міжурядових інфраструктурних проєктів, зокрема у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

Йдеться, зокрема, про такі масштабні проєкти, як високошвидкісне залізничне сполучення між Києвом та Варшавою та реконструкція ділянки Мальховіце – Нижанковичі на українсько-польському кордоні.

«Будівництво євроколії Київ-Варшава – проєкт, що об’єднає дві європейські столиці швидкісним транспортом. Час у дорозі займатиме до 4 годин. Наразі Україна та Польща спільно напрацьовують план реалізації проєкту та готуються до презентації проєкту на рівні Європейського Союзу», – йдеться у повідомленні українського міністерства.

Крім того, планується будівництво першої концесійної дороги Краковець – Львів – Броди – Рівне, а також масштабне оновлення дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин, з підвищенням її до категорії І-а.

Важливим кроком є модернізація міжнародних автомобільних пунктів пропуску, що стартує вже цього року в рамках президентської програми і передбачає оновлення ключових МАПП на кордоні з ЄС. У фокусі – модернізація ключового україно-польського пункту пропуску в Ягодині.

Ще одним успіхом переговорів можна назвати урегулювання транзитних проблем, які тривали кілька останніх років.

«Після кількох етапів складних перемовин нам вдалось вивести транзитні проблеми, які виникли між Польщею та Україною, на рівень Президентів двох країн. Нарешті спільними зусиллями були напрацьовані конкретні рішення для виходу з тривалої транспортної кризи. Зокрема, польська сторона вперше за останні 7 років зобов’язалася суттєво збільшити кількість дозволів для українських автоперевізників», – розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Укрзалізниця тим часом уже з 10 лютого 2022 року зможе зняти заборону на перевезення транзитних вантажів Україною до Польщі.

Як раніше повідомив координатор програми «Велике будівництво» і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, до 2024 року в Україні планується відновити 24 тисячі кілометрів доріг.