Як запобігти онкології? Головний лікар Інституту раку дав ключову рекомендацію українцям

«Не варто своє здоров’я залишати на післязавтра»

Головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко в інтерв'ю «Главкому» розповів, що необхідно робити для того, щоб вилікувати убезпечити себе від онкологічних захворювань або ж не допустити їх запущеного стану.

За словами фахівця, багато пацієнтів надто пізно звертаються до онкологічних клінік, – це відбувається тоді, коли хвороба перейшла вже на ІІІ-IV стадію. В останні два роки це трапляється також тому, що деякі пацієнти боялися заразитися коронавірусом, а тому не відвідували медичні заклади та уникали обстежень.

«Це нагальна проблема не лише України, але й усього світу. Через «ковід» зменшилася доступність до онкологічних процедур та планових профілактичних оглядів – це вже доконаний факт. На жаль, в Україні в 2020 році понад 20% пацієнтів не прийшли в онкологічний центр на лікування через фобію захворіти на «ковід». Тому на сьогодні спостерігається зростання кількості пацієнтів із 3-4 стадіями через пізнє звернення», – визнав головний лікар Інституту раку.

Безносенко порекомендував людям завжди звертатися до лікарів за найменшої підозри на онкологію, незважаючи на пандемію чи політичну ситуацію в країні. «Потрібно пам’ятати, що крім «ковіду», є й інші захворювання. Не варто своє здоров’я залишати на післязавтра, треба дбати про нього незалежно від «ковіду», від політичної ситуації, бо інколи неможливо повернути, наздогнати вчорашній день. Тому звертайтеся до сімейних лікарів, до лікарів-онкологів, піклуйтеся про своє здоров’я», – підкреслив Безносенко.

Також лікар звернув увагу на те, що при ранньому виявленні онкології відсоток одужання становить понад 90%. Звичайно, настання ремісії залежить і від віку хворого, виду раку та стадії його розповсюдження. «Коли ми говоримо про першу стадію майже всіх онкологічних захворювань, то процент виліковності – понад 90%, це дійсно так. І є прямий взаємозв’язок: що раніше виявити хворобу, то кращим буде результат», – резюмував Безносенко.

Раніше заступник директора Національного інституту раку, онкохірург, доктор медичних наук та заслужений лікар України Олександр Яцина розповів, чи потрібно онкохворим вакцинуватися проти коронавірусу.