Комаровський назвав головну особливість інфекційних хвороб

Комаровський відзначив, що батьки повинні ретельно підготуватися до ночі з хворою дитиною, розробити чіткий план дій

Лікар і телеведучий Євген Комаровський назвав головну особливість гострих інфекційних хвороб у дітей. Відповідний пост з'явився в його Instagram-акаунті.

«Принциповою особливістю людських хвороб, особливо гострих, особливо інфекційних, особливо у дітей, є погіршення стану в нічний час», – підкреслив доктор Комаровський.

За його словами, якщо дитина погано почувається ввечері, то шансів, що його стан покращиться за ніч, дуже мало. Протягом декількох наступних годин, поки дорослі будуть спати, він буде дихати ротом і не буде пити.

Доктор Комаровський відзначив, що батьки повинні ретельно підготуватися до ночі з хворою дитиною, розробити чіткий план дій. Телеведучий порадив дорослим підтримувати в кімнаті оптимальні параметри вологості і температури.

Також, як уточнив лікар, необхідно забезпечити постійний доступ до рідини для пиття.

«Будь-який нічний плач, схлип, звук – привід підійти і напоїти. Якщо не прокидається більше трьох годин – будити і поїти. Якщо немає сечовипускання більше трьох годин – будити і поїти », – написав він.

Фахівець додав, що важливо протягом всієї ночі постійно вимірювати температуру тіла дитини.

«Сучасних електронних пристроїв для цього існує більш ніж достатньо», - нагадав він.

Крім того, Комаровський порекомендував заздалегідь розібратися з лікарською формою і дозами жарознижуючих засобів для дитини. Ще, на його думку, не можна забувати стежити за носовим диханням дитини, і слід заздалегідь вибрати сольові розчини і судинозвужувальні засоби.

На закінчення телеведучий порадив дорослим заздалегідь визначити, хто з них коли встає, «контролює температуру, доливає воду в зволожувач, напуває, дає ліки і капає в ніс».

Нагадаємо, раніше Комаровський розповів, як захистити дитину від штаму «Дельта».

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