Комаровський розповів, як захистити дитину від штаму «Дельта»

Лікар пояснив, що найбільшу небезпеку становить кількість дози інфекції, яку може отримати дитина

Для захисту дітей від штаму «Дельта» потрібно вживати таких заходів безпеки, як і для дорослих, зазначив лікар Євген Комаровський. Про це він заявив на своїй сторінці в Instagram.

Він підкреслив, що специфічних засобів захисту для дітей від коронавірусу немає, але є загальні рекомендації, які можуть знизити шанс інфікування.

Зокрема, він сказав, що важливу роль відіграє вентиляція приміщень і порадив при найменших сумнівах в якості вентиляції того чи іншого приміщення не йти туди з дітьми.

«А оскільки дітям до п'яти років категорично не рекомендовані маски, то всі ці розмови, які ми постійно з вами ведемо – про інфікуючу дозу, протяг, навчання та спілкування на свіжому повітрі, мінімізація контактів – для них є особливо актуальними», – пояснив Комаровський.

Лікар додав, що дитині не варто спілкуватися з незнайомими людьми, а батькам не потрібно водити малюків туди, де збираються натовпи народу, наприклад, на базари, супермаркети.

Крім того, лікар пояснив, що найбільшу небезпеку становить кількість дози інфекції, яку може отримати дитина.

«Особливість Дельта-варіанту якраз і полягає, в тому, що він викликає хворобу при меншій інфікуючій дозі. Давайте пам'ятати, що важкість хвороби завжди пов'язана з інфікуючою дозою. Виходить, що теоретично Дельта-коронавірус може викликати більш важкий перебіг хвороби просто тому, що для виникнення хвороби потрібна менша кількість вірусних частинок», – зазначив фахівець.

Комаровський нагадав про те, що на сьогодні немає наукових робіт, які б підтверджували, що штам Дельта викликає у дітей більш важкий перебіг хвороби, ніж інші різновиди Covid-19.

До слова, на Закарпатті підозрюють ще шість випадків штаму Delta, хворі були в Росії.

Також в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено шість випадків Covid-19 штаму «Дельта».

Із 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.