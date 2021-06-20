Доктор Комаровський застеріг від візитів до деяких лікарів (відео)

«Кожен укол в дитячу попу – це укол в совість дорослого!» – Комаровський

Лікар і шоумен Євген Комаровський перерахував принципи, яких, на його думку, повинні дотримуватися в роботі педіатри. У відео, опублікованому на YouTube, він також застеріг глядачів від консультацій з деякими типами докторів.

Комаровський відзначив, що часто отримує листи «абсолютно жахливого змісту». Наприклад, автор одного з них поскаржився на лікаря – протягом півтора року він виписував дитині, у якої не проходив кашель, сиропи від кашлю. Другий з батьків, який звернувся до Комаровського, розповів про педіатра, який прописав уколи антибіотиків дитині з непоставленим діагнозом.

Розкритикувавши дії колег, доктор перерахував 25 принципів, якими, як він вважає, повинні керуватися дитячі лікарі. Зокрема, виступати за доказову медицину, завжди відповідати на запитання батьків, не перешкоджати консультаціям з іншими фахівцями, бути проти ліків з недоказаною ефективністю і намагатися не робити дітям боляче. «Кожен укол в дитячу попу – це укол в совість дорослого!» – заявив Комаровський. Фахівець додав, що вважає аморальним будь-які фінансові взаємовідносини лікаря і працівника аптеки або співробітника лабораторії.

Грамотний доктор, за його словами, також не повинен лікувати відсутні хвороби. «Ви повинні бігом бігти від нібито фахівців, які будуть лікувати в усміхненої дитини підвищений внутрішньочерепний тиск, дискінезію жовчовивідних шляхів, діатези і іншу маячню, що не має ніякого відношення до сучасної медичної науки», – застеріг Комаровський.

«Дуже багато моїх колег, причому я готовий взяти це в лапки, не мають до цих принципів взагалі ніякого відношення», – поскаржився доктор і закликав глядачів робити правильні висновки, а «нормальних лікарів» – об’єднуватися.