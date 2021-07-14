Кернес і лікар Комаровський стали почесними громадянами Харкова

Покійний мер Харкова Геннадій Кернес став першою людиною, якій посмертно надали звання почесного громадянина Харкова

Харківська міськрада 14 липня присвоїла звання «Почесний громадянин міста Харкова» восьми особам. Про це повідомляє пресслужба міськради.

Так, новими почесними громадянами міста стали:

Геннадій Кернес (посмертно) – колишній міський голова, який у 2020 році помер від ускладнень коронавірусної хвороби Covid-19;

Євген Комаровський – відомий телеведучий, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук;

Алла Бобейко – заслужений лікар України, головний лікар Міської клінічної лікарні № 13;

Валентин Голік – генерал майор, голова правління громадської організації «Харківський клуб «Генерал»;

Катіб Сафар огли Мамедов – скульптор, педагог, професор кафедри аудіовізуального мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв, народний художник України;

Олексій Настаченко – художній керівник театру «Мадригал», старший викладач режисури Харківської державної академії культури, заслужений діяч мистецтв України;

Олексій Середа – генерал-майор, начальник Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус»;

Валерій Фадєєв – академік Інженерної академії України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заступник голови правління АТ «ФЕД».

«Ви знаєте, що під керівництвом Геннадія Адольфовича Харків розквітнув. Багато чого зробив він та його команда, тому людина навіть не те, що гідна… Треба було, щоб він за життя став почесним громадянином, але якщо вже так сталося, то наш святий обов’язок, кожного — проголосувати і надати Геннадію Адольфовичу Кернесу звання почесного громадянина», – цитує видання «Суспільне» слова секретаря міськради Ігоря Терехова, сказані ним під час голосування.

Зазначається, що покійний мер Харкова Геннадій Кернес став першою людиною, якій посмертно надали звання почесного громадянина Харкова.

До слова, дружина покійного Кернеса відсвяткувала день народження з жирафами (фото)

Як раніше писав «Главком», фірма, співвласником якої є Родіон Гайсинський, отримає гроші на ремонт доріг. За дорожню розмітку дадуть грошей іншій фірмі, яка купує матеріали в чеської фірми – «прокладки», де пасинок Кернеса також співвласник.

Нагадаємо, що обраний втретє мер міста Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 року в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.