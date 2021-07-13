Комаровський попередив про зв'язок харчування з онкологією і назвав головні ризики
Ризик онкології збільшують будь-які дуже солодкі напої, включаючи енергетичні напої, високий вміст солі в продуктах, а також велика кількість жиру
Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський розповів про те, чи існує взаємозв'язок між харчуванням і ризиком розвитку онкологічних захворювань. Взаємозв'язок харчування і онкології дуже сильно перебільшений, розповів він глядачам на відео, розміщеному в Instagram.
«Насправді немає стовідсотково неправильної їжі, яка призведе до раку і не можна якимись особливими дієтами його уникнути. Зрештою, є такі варіанти раку, які взагалі не мають ніякого відношення до харчування», – стверджує медик.
У той же час він підкреслив, що існують три окремі групи факторів, про які може йти мова.
«Перше – там, де чітко доведено взаємозв'язок. Наприклад, вживання більше однієї дози алкоголю на добу збільшує ризик онкології», – пояснив лікар.
Він уточнив, що алкоголь збільшує не сам ризик онкології, а ризик раку грудей, раку гортані, раку прямої кишки, причому для інших раків такого взаємозв'язку немає.
«Також доведено, що зайва вага однозначно збільшує кількість величезної кількості варіантів раку. Також є такі варіанти взаємозв'язку онкології та харчування, де висловлено цілком серйозне припущення про взаємозв'язок, але ми не 100% впевнені, хоча робота триває», – стверджує експерт.
Крім того, він додав, що ризик онкології збільшують будь-які дуже солодкі напої, включаючи енергетичні напої, високий вміст солі в продуктах, а також велика кількість жиру.
«Немає ніякого взаємозв'язку між вживанням молочних продуктів і онкології, з прийомом вітамінів, також цукру і голодування», – додав Комаровський.
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Раніше Комаровський попередив, чим особливо небезпечний коронавірус в легкій формі.
«Мутації виникають тоді, коли вірус стикається з людиною, у якої мало антитіл, тобто люди, які перехворіли легкими формами або безсимптомно – це і є головне середовище, де виникають мутації. Таким чином наша мрія про колективний імунітет стає нереалізованою. І мабуть, ми йдемо все до того, що раз в 2-3 роки будемо отримувати комплексну вакцину, яка буде містити кілька варіантів коронавірусу, і швидше за все, це буде мРНК – вакцина», – сказав Комаровський.
Також Комаровський назвав найгірші способи зміцнити імунітет.