Комаровський розказав, як продовжити життя

Секс відіграє важливу роль у тривалості людського віку

Природою передбачено кілька цілком робочих способів, за допомогою яких будь-яка людина змогла б продовжити своє перебування у матеріальному світі. Причому якості життя це теж стосується. Про те, як продовжити своє життя, розповів в ефірі програми «Хард з Влащенко» на телеканалі «Україна 24» український лікар-педіатр Євген Комаровський .

За його словами, насамперед потрібно не забувати про фізичні навантаження. Людський організм, сам по собі досить лінивий. В результаті, коли людина зменшує фізичні навантаження і починає вести малоактивний спосіб життя, багато захисних реакцій організму відключаються. Підсвідомість просто думає, що в них немає потреби.

«Добре – фізичні навантаження. Дефіцит фізичних навантажень, як тільки ви перестаєте рухатися, еволюція або боженька отримує сигнал: ця людина не рухається, вона еволюції не потрібна. Якщо ви перестаєте займатися сексом, ви природі теж не потрібні. Тому тріпайтеся до останнього. Потрібно щось із собою робити, треба себе змушувати, зрештою. Це сигнали», – пояснив Комаровський.

Друга запорука вашого здоров'я, на думку Євгена Комаровського, це ваш емоційний стан. У зв'язку з цим лікар стверджує, що потрібно максимально оточувати себе приємними людьми, і захищати від тих, хто пробуджує в вас негатив. Якщо вдома виникають проблеми з близькими людьми, це означає, що потрібно терміново в них розібратися та щось змінити.

«Друге, найскладніше, але дуже важливе: оточувати себе хорошими людьми. Якщо у вас вдома суцільне з'ясування стосунків і мордобій, міняйте. Краще жити на орендованій квартирі, але не зустрічатися щодня з людиною, яка тебе не любить, ненавидить, з якою у тебе конфлікти, – це дуже шкідливо для здоров'я. Це викиди адреналіну, спазми судин, це жахливо. Ніякими грошима не можна виправдати хама-начальника. Тому я ще раз наголошу: коли на людину, яка виконує повсякденну роботу, скажімо, військовослужбовця, відкриває рота офіцер – це приниження людської гідності. Коли на тебе кричить дружина, ти можеш піти. А коли на тебе відкриває рота великий начальник на дорозі, ти не можеш його послати. Ці ситуації дуже неприємні», – резюмував Комаровський.

Нагадаємо, раніше Комаровський «наїхав» на лікарів через неправдиві діагнози й «крапельниці та укольчики».

Також Комаровський назвав шість помилок під час прийому антибіотиків.

Також Євген Комаровський вважає, що з нього зробили живу мішень після публікацій у деяких ЗМІ про нібито плани зайнятися політикою.

Раніше лікар Комаровський розповів, чи можна вакцинуватися від коронавірусу вагітним.

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