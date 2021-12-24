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    Комаровський прокоментував скандальну фразу про риболовлю з Путіним

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    Євген Комаровський запевнив, що не є амбассадором проросійських наративів в Україні - Комаровський прокоментував скандальну фразу про риболовлю з Путіним
    Євген Комаровський запевнив, що не є амбассадором проросійських наративів в Україні
    фото: скріншот з відео

    «Мені цього не забудуть ніколи»

    Відомий педіатр та телеведучий Євген Комаровський впевнений, що йому ніколи не забудуть необережне висловлювання про те, що для завершення війни з Росією він би з’їздив із Володимиром Путіним на риболовлю, в ході якої, нібито, вирішив би проблемні питання між двома державами. Таке визнання Комаровський зробив в етері токшоу «Народ проти» на телеканалі «Україна24».

    «Мені цього не забудуть ніколи», – зазначив Комаровський.

    Також телеведучий наголосив, що він ніколи не просував російські наративи в Україні, а також нагадав, що у 2014 році на початку російської агресії записував відеозвернення до росіян, в якому переконував їх, що в нашій країні ніхто не утискає права російськомовних і українці не потребують, щоб їх «захищали».

    Проте Євген Комаровський зазначив, що не підтримує поточну державну політику, зокрема у мовному питанні. На думку відомого лікаря, державі не слід втручатися у питання функціонування російської чи будь-якої іншої мови у суспільному чи культурному просторі.

    «Це 21 століття, які можуть бути обмеження? Обмеження мають бути для тих, хто бреше; для тих, хто краде; для тих, хто піднімає руку; для тих, хто рота відкриває на хлопців у погонах на вулиці – ось для них мають бути обмеження», – наголосив Комаровський.

    Нагадаємо, у 2018 році Євген Комаровський в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що задля припинення війни на Донбасі з’їздив би на риболовлю з президентом Росії Володимиром Путіним.

    Раніше лікар Комаровський розкрив головну інтригу дня народження Шустера.

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    Теги: Росія Путін лікар Україна мовна реформа
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    Комаровський прокоментував скандальну фразу про риболовлю з Путіним