Комаровський назвав головну помилку у лікуванні ГРВІ

Лікар розповів, чи впливає звичка пити холодне на здоров'я

Заслужений лікар України Євгеній Комаровський пояснив, якої помилки люди допускаються у лікування ГРВІ. Він вважає, що не варто боятися пити холодну воду при застуді. Про це Комаровський написав у своєму Instagram, відповідаючи на питання читачки.

«Саме при ГРВІ, коли біль у горлі, холод на мигдалики дуже полегшує стан. У багатьох країнах пити холодне під час ГРВІ всіляко рекомендується лікарями. Не пити холодне взагалі, уникати холодного при застуді та ГРЗ – це наші ментальні традиції. У більшості країн світу це не заведено», – написав Комаровський.

Тим, хто звик пити холодні напої, він радить не позбавлятися звички і під час хвороби – спеціально гріти напої не треба.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Раніше лікар Комаровський розповів, чи безпечно вакцинуватися в ТРЦ і на вокзалах.

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