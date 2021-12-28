  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Комаровський назвав головну помилку у лікуванні ГРВІ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Комаровський заявив, що пити холодне під час ГРВІ всіляко рекомендується лікарями - Комаровський назвав головну помилку у лікуванні ГРВІ
    Комаровський заявив, що пити холодне під час ГРВІ всіляко рекомендується лікарями
    фото з відкритих джерел

    Лікар розповів, чи впливає звичка пити холодне на здоров'я

    Заслужений лікар України Євгеній Комаровський пояснив, якої помилки люди допускаються у лікування ГРВІ. Він вважає, що не варто боятися пити холодну воду при застуді. Про це Комаровський написав у своєму Instagram, відповідаючи на питання читачки.

    «Саме при ГРВІ, коли біль у горлі, холод на мигдалики дуже полегшує стан. У багатьох країнах пити холодне під час ГРВІ всіляко рекомендується лікарями. Не пити холодне взагалі, уникати холодного при застуді та ГРЗ – це наші ментальні традиції. У більшості країн світу це не заведено», – написав Комаровський.

    Тим, хто звик пити холодні напої, він радить не позбавлятися звички і під час хвороби – спеціально гріти напої не треба.

    Раніше лікар Комаровський розповів, чи безпечно вакцинуватися в ТРЦ і на вокзалах.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я лікар хвороби Instagram традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Комаровський назвав головну помилку у лікуванні ГРВІ