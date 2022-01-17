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    Комаровський розповів, із якими ознаками ГРВІ слід негайно бігти до лікаря

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    Комаровський назвав дві ознаки ГРВІ, при яких потрібно бігти до лікаря - Комаровський розповів, із якими ознаками ГРВІ слід негайно бігти до лікаря
    Комаровський назвав дві ознаки ГРВІ, при яких потрібно бігти до лікаря
    фото з відкритих джерел

    Педіатр неодноразово заявляв, що ні в якому разі не можна при гострій респіраторній інфекції призначати антибактеріальні препарати

    Відомий лікар Євген Комаровський розповів, які ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції є обов'язковим приводом для звернення до лікаря.

    За словами лікаря в Instagram, відсутність поліпшень на четвертий день ГРВІ і температура тіла вище норми на сьомий день хвороби – це однозначні приводи для зустрічі з лікарем.

    Педіатр неодноразово заявляв, що ні в якому разі не можна при гострій респіраторній інфекції призначати антибактеріальні препарати. Так робили і продовжують робити багато лікарів.

    «Немає жодної вірусної хвороби, в протоколи лікування яких входять антибіотики», – запевняє Комаровський.

    Помилкова теорія говорить, що під час боротьби з вірусною інфекцією організм ослаблений, що може привести до ускладнень, викликаних бактеріями.

    «Якщо ми призначаємо антибіотик, то запалення легень все одно виникає, але тільки через бактерії, що вціліли після антибіотика, який ми призначили», – запевняє лікар.

    За його словами, призначення антибіотиків при вірусних інфекціях не тільки не зменшує, а в 4-10 разів збільшує ймовірність бактеріальних ускладнень.

    До слова, лікар Євген Комаровський розповів, яка доза алкоголю в день є нормою – це 40 грамів.

    Теги: лікар хвороби Instagram
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    Комаровський розповів, із якими ознаками ГРВІ слід негайно бігти до лікаря