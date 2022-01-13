Екснардепка Богомолець вперше стала бабусею (фото)

Богомолець опублікувала новорічне фото з дітьми

Заслужений лікар України, народний депутат 8 скликання, засновник Інституту дерматології та косметології доктора Ольга Богомолець вперше стала бабусею. Про це Богомолець повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«Таке щастя, коли всі діти збираються на свята вдома. Серце переповнює любов і радість.. Бути багатодітною мамою не легко, але круто бачити яке майбутнє буде у Украіни. А бабцею бути, то взагалі щось новеньке», – написала Богомолець.

Вона також опублікувала фотографію з дітьми.

У жовтні 2021 року Богомолець привітала чоловіка Ігоря Кирилюка з 10-ю річницею шлюбу.