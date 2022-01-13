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    Екснардепка Богомолець вперше стала бабусею (фото)

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    Богомолець має чотирьох дітей - Екснардепка Богомолець вперше стала бабусею (фото)
    Богомолець має чотирьох дітей
    фото з відкритих джерел

    Богомолець опублікувала новорічне фото з дітьми

    Заслужений лікар України, народний депутат 8 скликання, засновник Інституту дерматології та косметології доктора Ольга Богомолець вперше стала бабусею. Про це Богомолець повідомила на своїй сторінці в Facebook.

    «Таке щастя, коли всі діти збираються на свята вдома. Серце переповнює любов і радість.. Бути багатодітною мамою не легко, але круто бачити яке майбутнє буде у Украіни. А бабцею бути, то взагалі щось новеньке», – написала Богомолець.

    Вона також опублікувала фотографію з дітьми.

    У жовтні 2021 року Богомолець привітала чоловіка Ігоря Кирилюка з 10-ю річницею шлюбу.

    Теги: депутат діти свята лікар Ольга Богомолец
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    Екснардепка Богомолець вперше стала бабусею (фото)