Комаровський назвав безпечну дозу алкоголю в день

Комаровський зазначив, що задоволення від алкоголю в помірній кількості – це нормально

Лікар Євген Комаровський розповів, яка доза алкоголю в день є нормою – це 40 грамів. Про це лікар розповів в ефірі телеканалу «Україна 24».

Комаровський зазначив, що задоволення від алкоголю в помірній кількості – це нормально.

«У нашому житті не так багато задоволень, щоб категорично все собі забороняти. Це неправильно. Тому алкоголь – так. У помірній кількості – так. Помірна кількість – це кількість, яка дозволяє зберігати бадьорість духу, а не кидатися на оточуючих, нормально спілкуватися. І ніхто поряд щоб не говорив: «Ти здається пʼяненький, тобі пора спати», – розповів він.

Експерт заявив, що головне – вміти вчасно зупинитися.

«Якщо ви не вмієте вчасно зупинитися – краще не починати. Якщо ви не можете дозволити собі якісний алкоголь – краще не починати. Треба ще вміти відрізнити якісний алкоголь від неякісного», – пояснив лікар.

Ще одна важлива деталь – алкоголь має бути якісним. Якщо ви в цьому сумніваєтесь – краще не пити.

«У нас всіх закладені інстинкти – якщо вам здається, що «щось не те», і виникають сумніви, що їжа якісна – краще викиньте це. Якщо ви сумніваєтеся в алкоголі – точно краще його не вживати», – пояснив Комаровський.

Нормальна доза в день – 40 грамів. Це можна навіть вважати профілактикою деяких захворювань.

«Є дослідження, що 40 грамів алкоголю в день – це нормально. Але найменше перевищення цієї дози різко погіршує перспективи. А, за деякими даними, це є навіть профілактичною дозою, яке зменшує стреси, інфаркти. Інше питання в тому, що людина не може зупинитися на цій дозі – тоді краще не починати», – заявив лікар.

Нагадаємо, раніше Комаровський «наїхав» на лікарів через неправдиві діагнози й «крапельниці та укольчики».

Також Комаровський назвав шість помилок під час прийому антибіотиків.

Також Євген Комаровський вважає, що з нього зробили живу мішень після публікацій у деяких ЗМІ про нібито плани зайнятися політикою.

Раніше лікар Комаровський розповів, чи можна вакцинуватися від коронавірусу вагітним.

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