Вчені знайшли природний засіб від похмілля

Вчені Королівського коледжу в Лондоні назвали екстракт гвоздики засобом від похмілля

Група вчених Королівського коледжу в Лондоні назвала екстракт гвоздики ефективним засобом від похмілля. Про це пише The Guardian.

Дослідники на чолі з психіатром Еммертом Робертсом (Emmert Roberts) вивчили дії 23 речовин на групах випробуваних. В результаті було виділено сім ефективних препаратів, найбільш дієвими з яких виявилися екстракт гвоздики, толфенамова кислота та піритинол.

При цьому лише перший не є лікарським засобом та доступний у вільному продажу. Втім, вчені зізналися, що проведені дослідження не можна вважати повноцінними через малу вибірку пацієнтів та порушення під час випробувань. Зокрема, у восьми дослідженнях брали участь лише чоловіки, і в жодному з них не брали участь люди, старші 65 років.

Найефективнішим же засобом уберегтися від похмілля Еммертс назвав або помірність від алкоголю, або помірне його вживання. При цьому лікар зізнався, що після досліджень він придбав собі пляшку екстракту гвоздики.

Раніше фахівці назвали чотири ідеальні продукти для сніданку з похмілля: яйця, авокадо, овес та банани. Вони також порадили у перервах між вживанням спиртних напоїв робити паузи та пити велику кількість води.