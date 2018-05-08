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    Українські паралімпійці здобули перше золото на чемпіонаті світу з кульової стрільби

    Окрім того, в активі українців дві срібні та п’ять бронзових медалей
    У четвертий день змагань українські паралімпійці вибороли золоту нагороду чемпіонату світу з кульової стрільби. Таким чином, у доробку українських паралімпійців-стрілків одна золота, дві срібні та п’ять бронзових медалей, а також чотири ліцензії на Ігри в Токіо-2020. Золоту нагороду українські спортсмени вибороли у команді, вправа R6
    • Сьогодні, 12:38
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    Окрім того, в активі українців дві срібні та п’ять бронзових медалей

    У четвертий день змагань українські паралімпійці вибороли золоту нагороду чемпіонату світу з кульової стрільби.

    Таким чином, у доробку українських паралімпійців-стрілків одна золота, дві срібні та п’ять бронзових медалей, а також чотири ліцензії на Ігри в Токіо-2020.

    Золоту нагороду українські спортсмени вибороли у команді, вправа R6 (стрільба на 50 м з малокаліберної гвинтівки лежачи, клас SH1, змішана вправа: чоловіки та жінки).

    Чемпіонами світу стали Андрій Дорошенко, Юрій Стоєв та Ірина Щетнік, інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

    Перед цим у вправі Р2 (стрільба на 10 м з пневматичного пістолета, жінки) Ірина Ляху посіла друге місце, поступившись лише чемпіонці Ріо-2016 з Ірану.

    Саме Ірина принесла четверту ліцензію з кульової стрільби для паралімпійської команди України на Ігри у Токіо-2020.

    У команді Р2 українські дівчата – Ірина Ляху, Ольга Ковальчук, Анастасія Скок – завоювали срібло.

    У вправі Р1 (стрільба на 10 м з пневматичного пістолета, чоловіки) команда стала третьою: Олексій Денисюк, Андрій Захватаєв, Юрій Матафонов.

    Змагання чемпіонату світу, що проходить у Південній Кореї триватимуть до 12 травня.

    Раніше українські стрілки здобули вже три ліцензії на Паралімпійські ігри 2020 року.

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