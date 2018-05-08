Українські паралімпійці здобули перше золото на чемпіонаті світу з кульової стрільби

Окрім того, в активі українців дві срібні та п’ять бронзових медалей

У четвертий день змагань українські паралімпійці вибороли золоту нагороду чемпіонату світу з кульової стрільби. Таким чином, у доробку українських паралімпійців-стрілків одна золота, дві срібні та п’ять бронзових медалей, а також чотири ліцензії на Ігри в Токіо-2020. Золоту нагороду українські спортсмени вибороли у команді, вправа R6



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Окрім того, в активі українців дві срібні та п’ять бронзових медалей

У четвертий день змагань українські паралімпійці вибороли золоту нагороду чемпіонату світу з кульової стрільби.

Таким чином, у доробку українських паралімпійців-стрілків одна золота, дві срібні та п’ять бронзових медалей, а також чотири ліцензії на Ігри в Токіо-2020.

Золоту нагороду українські спортсмени вибороли у команді, вправа R6 (стрільба на 50 м з малокаліберної гвинтівки лежачи, клас SH1, змішана вправа: чоловіки та жінки).

Чемпіонами світу стали Андрій Дорошенко, Юрій Стоєв та Ірина Щетнік, інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

Перед цим у вправі Р2 (стрільба на 10 м з пневматичного пістолета, жінки) Ірина Ляху посіла друге місце, поступившись лише чемпіонці Ріо-2016 з Ірану.

Саме Ірина принесла четверту ліцензію з кульової стрільби для паралімпійської команди України на Ігри у Токіо-2020.

У команді Р2 українські дівчата – Ірина Ляху, Ольга Ковальчук, Анастасія Скок – завоювали срібло.

У вправі Р1 (стрільба на 10 м з пневматичного пістолета, чоловіки) команда стала третьою: Олексій Денисюк, Андрій Захватаєв, Юрій Матафонов.

Змагання чемпіонату світу, що проходить у Південній Кореї триватимуть до 12 травня.

Раніше українські стрілки здобули вже три ліцензії на Паралімпійські ігри 2020 року.