Лікар Комаровський назвав «унікальну властивість» коронавірусу

Комаровський повідомив, що люди, які перехворіли в легкій формі або без симптомів, є головною середовищем, де виникають мутації

Лікар і телеведучий Євген Комаровський назвав «унікальну властивість» коронавірусу. За його словами, вона полягає в тому, що мутації Covid-19 виникають тоді, коли вірус потрапляє до людини, у якого мало антитіл. Про це повідомляє «Суспільне».

Комаровський повідомив, що люди, які перехворіли в легкій формі або без симптомів, є головною середовищем, де виникають мутації.

«Наша мрія про колективний імунітет саме тому виявляється нереальною. Ми йдемо до того, що будемо отримувати раз на два роки комплексну вакцину, яка буде містити кілька варіантів коронавірусу», – зазначив лікар на сесії Харківської міської ради.

До слова, лікар і телеведучий Євген Комаровський перерахував симптоми пневмонії. Доктор зазначив, що головним симптомом запалення легенів є кашель. Серед ознак захворювання він назвав погіршення після поліпшення або будь-яку «простудну хворобу», яка триває більше ніж п'ять днів.

Нагадаємо, Комаровський назвав найгірші способи зміцнити імунітет.

Як повідомлялося, лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів, як позбутися кашлю після коронавірусу. Він заявив, що не існує ніяких «чарівних» пігулок від нав’язливого кашлю.