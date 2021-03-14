Комаровський заявив, що не існує ніяких «чарівних» пігулок від нав'язливого кашлю.

Лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів, як позбутися кашлю після коронавірусу.

Про це Комаровський заявив в Instagram.

Комаровський відповів на питання підписниці, яка попросила його назвати спосіб позбутися від неминаючого кашлю після коронавірусної інфекції.

Жінка розповіла, що перехворіла Covid-19 в легкій формі, після чого у неї вже більше місяця не проходить сильний кашель. Вона уточнила, що стежить за температурою і вологістю повітря, однак це не допомагає позбутися від проблеми.

«Уже ребра болять, колеги поглядають ...» - поскаржилася підписниця.

Комаровський заявив, що не існує ніяких «чарівних» пігулок від нав'язливого кашлю.

«Полегшать стан і прискорять повернення до нормального самопочуття дозовані фізичні навантаження, свіже повітря, прогулянки біля водойм і в лісі, правильне харчування», – написав фахівець

Він додав, що головне зберігати оптимістичний настрій і позитивний погляд на світ під час боротьби з наслідками коронавірусної інфекції.

Раніше Комаровський назвав гірші способи зміцнити імунітет.

До переліку увійшли біологічно активні добавки (БАД), цибуля і часник, а також імуномодулятори. Крім того, на думку доктора, зміцнити імунітет не допомагають ні елеутерокок, ні ехінацея. До неефективних способів він також відніс різні амулети від вірусів і гомеопатію.

До слова, відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський пояснив, як працювати в офісі і не підхопити Covid-19.

Також Комаровський розповів, як захиститися від нового штаму коронавірусу.