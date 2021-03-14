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    Комаровський розповів, як позбутися кашлю після коронавірусу

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    Комаровський розповів, як позбутися кашлю після коронавірусу

    Комаровський заявив, що не існує ніяких «чарівних» пігулок від нав'язливого кашлю.

    Лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів, як позбутися кашлю після коронавірусу.

    Про це Комаровський заявив в Instagram.

    Комаровський відповів на питання підписниці, яка попросила його назвати спосіб позбутися від неминаючого кашлю після коронавірусної інфекції.

    Жінка розповіла, що перехворіла Covid-19 в легкій формі, після чого у неї вже більше місяця не проходить сильний кашель. Вона уточнила, що стежить за температурою і вологістю повітря, однак це не допомагає позбутися від проблеми.

    «Уже ребра болять, колеги поглядають ...» - поскаржилася підписниця.

    Комаровський заявив, що не існує ніяких «чарівних» пігулок від нав'язливого кашлю.

    «Полегшать стан і прискорять повернення до нормального самопочуття дозовані фізичні навантаження, свіже повітря, прогулянки біля водойм і в лісі, правильне харчування», – написав фахівець

    Він додав, що головне зберігати оптимістичний настрій і позитивний погляд на світ під час боротьби з наслідками коронавірусної інфекції.

    Раніше Комаровський назвав гірші способи зміцнити імунітет.

    До переліку увійшли біологічно активні добавки (БАД), цибуля і часник, а також імуномодулятори. Крім того, на думку доктора, зміцнити імунітет не допомагають ні елеутерокок, ні ехінацея. До неефективних способів він також відніс різні амулети від вірусів і гомеопатію.

    До слова, відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський пояснив, як працювати в офісі і не підхопити Covid-19.

    Також Комаровський розповів, як захиститися від нового штаму коронавірусу.

    Теги: лікар імунітет повітря
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