Серед ознак захворювання він назвав погіршення після поліпшення або будь-яку «простудну хворобу», яка триває більше п'яти днів

Лікар і телеведучий Євген Комаровський перерахував симптоми пневмонії.

Список ознак хвороби він опублікував в своєму Instagram-акаунті.

Доктор зазначив, що головним симптомом запалення легенів є кашель.

Також серед ознак захворювання він назвав погіршення після поліпшення або будь-яку «простудну хворобу», яка триває більше п'яти днів.

При цьому лікар радить звернути увагу на неможливість глибоко зітхнути і виражену блідість шкіри при інших симптомах ГРВІ.

Фахівець додав, що при невисокій температурі тіла задишка може бути ознакою пневмонії, а при високій температурі – відсутність ефекту від парацетамолу або ібупрофену.

Комаровський підкреслив, що при виявленні даних симптомів слід негайно звернутися за професійною допомогою.

Раніше Комаровський назвав гірші способи зміцнити імунітет.

До переліку увійшли біологічно активні добавки (БАД), цибуля і часник, а також імуномодулятори. Крім того, на думку доктора, зміцнити імунітет не допомагають ні елеутерокок, ні ехінацея. До неефективних способів він також відніс різні амулети від вірусів і гомеопатію.

До слова, відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський пояснив, як працювати в офісі і не підхопити Covid-19.

Також Комаровський розповів, як захиститися від нового штаму коронавірусу.