Комаровський назвав найгірші способи зміцнити імунітет

До переліку увійшли біологічно активні добавки (БАД), цибуля і часник, а також імуномодулятори

Лікар і телеведучий Євген Комаровський назвав гірші способи зміцнити імунітет.

Список найбільш неефективних методів Комаровський опублікував в Instagram.

До переліку увійшли біологічно активні добавки (БАД), цибуля і часник, а також імуномодулятори.

Крім того, на думку лікаря, зміцнити імунітет не допомагають ні елеутерокок, ні ехінацея. До неефективних способів він також відніс різні амулети від вірусів і гомеопатію.

У цій же публікації лікар перерахував кілька корисних для імунної системи звичок: повноцінний сон, відмова від алкоголю і куріння і повноцінне харчування.

Зміцнити імунітет допомагають помірні фізичні навантаження і позитивні емоції.

У список ефективних способів Комаровський включив вакцинацію.

Раніше Комаровський розповів про вплив поїдання морозива на імунітет. За його словами, регулярне вживання цього продукту корисно для здоров'я, так як вплив холодом зміцнює місцевий імунітет порожнини рота. При цьому доктор звернув увагу, що вплив холоду обов'язково повинно бути регулярним: якщо вживати морозиво раз на місяць, це не буде мати ніякого позитивного ефекту.

До слова, відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський пояснив, як працювати в офісі і не підхопити Covid-19.

Також Комаровський розповів, як захиститися від нового штаму коронавірусу.