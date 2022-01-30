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    Комаровський назвав головну помилку при лікуванні кашлю

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    Комаровський дав важливі поради про лікування кашлю - Комаровський назвав головну помилку при лікуванні кашлю
    Комаровський дав важливі поради про лікування кашлю
    фото з відкритих джерел

    Лікар зазначив, що кашель – не хвороба, а всього лише один із її симптомів

    Відомий український лікар і телеведучий Євген Комаровський назвав найпоширенішу помилку при лікуванні кашлю. Про це Комаровський розповів у себе в Instagram.

    Фахівець зазначив, що від батьків потрібно не багато – відвести дитину до лікаря.

    Комаровський розповів, чим відрізняється кашель від хвороби і назвав головну помилку при його лікуванні. Спеціаліст зазначає, що сам кашель ще не є в цілому хворобою, а всього лише є одним із її симптомів.

    Те, що дратує стінки горла, і є причиною кашлю. Якщо усунути подразник, то і відповідний симптом теж пропаде.

    Комаровський нагадує, що виявляти причини кашлю – прямий обов'язок лікаря. Тому все, що потрібно від батьків в разі захворювання дитини – відвести його на огляд.

    Педіатр стверджує, що, можливо, з накопиченням досвіду, потреба у відвідуванні фахівців з часом буде зменшуватись. Однак, не варто бути самовпевненими, і краще звернути увагу на всі важливі обставини із задіянням компетентних осіб.

    До слова, лікар Євген Комаровський розповів, яка доза алкоголю в день є нормою – це 40 грамів.

    Теги: здоров'я лікар хвороби Instagram
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    Комаровський назвав головну помилку при лікуванні кашлю