Комаровський назвав головну помилку при лікуванні кашлю

Лікар зазначив, що кашель – не хвороба, а всього лише один із її симптомів

Відомий український лікар і телеведучий Євген Комаровський назвав найпоширенішу помилку при лікуванні кашлю. Про це Комаровський розповів у себе в Instagram.

Фахівець зазначив, що від батьків потрібно не багато – відвести дитину до лікаря.

Комаровський розповів, чим відрізняється кашель від хвороби і назвав головну помилку при його лікуванні. Спеціаліст зазначає, що сам кашель ще не є в цілому хворобою, а всього лише є одним із її симптомів.

Те, що дратує стінки горла, і є причиною кашлю. Якщо усунути подразник, то і відповідний симптом теж пропаде.

Комаровський нагадує, що виявляти причини кашлю – прямий обов'язок лікаря. Тому все, що потрібно від батьків в разі захворювання дитини – відвести його на огляд.

Педіатр стверджує, що, можливо, з накопиченням досвіду, потреба у відвідуванні фахівців з часом буде зменшуватись. Однак, не варто бути самовпевненими, і краще звернути увагу на всі важливі обставини із задіянням компетентних осіб.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

До слова, лікар Євген Комаровський розповів, яка доза алкоголю в день є нормою – це 40 грамів.