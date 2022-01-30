Лікарі назвали популярний овоч, що знижує ризик розвитку інсульту

Медики порадили їсти понад п'ять порцій фруктів та овочів на день

Лікарі розповіли про користь помідорів у профілактиці інсульту

Багата овочами та фруктами дієта зменшить ризик появи інсульту, заявили медики, пише Daily Express.

Лікарі розповіли, що інсульт буває геморагічний та, більш поширений, ішемічний. Останній розвивається через те, що в мозку людини в одній із судин застрягає тромб. Геморагічний інсульт обумовлений пошкодженням судин, він призводить до крововиливу в мозок.

Вчені назвали популярний овоч, що знижує ризик розвитку інсульту. З'ясувалося, що завдяки високому вмісту лікопіну (потужного антиоксиданту, що допомагає підтримувати тиск та знижувати рівень небезпечного холестерину), помідори можуть бути корисними у профілактиці патології.

Медики дійшли висновку, що лікопін може перешкоджати виробленню активних форм кисню, запаленню та агрегації тромбоцитів. Це зменшує ризик утворення тромбів.

Медики порадили їсти понад п'ять порцій фруктів та овочів на день.

Раніше лікарі американської кардіологічної асоціації назвали непомітні на перший погляд ознаки, якими можна визначити виникнення інсульту. «Німі» інсульти виникають у тому випадку, коли закупорка кровоносних судин у головному мозку людини викликає загибель клітин.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували причину діабету й ожиріння.

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