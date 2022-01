Медики назвали напої для покращення пам'яті

Кава та зелений чай захищають від хвороб Альцгеймера та Паркінсона

Американська дієтологиня Емі Гудсон назвала напої, які сприяють покращенню пам'яті. Про це повідомляє видання Eat This, Not That!

На думку експерта, для боротьби з віковим погіршенням пам'яті потрібні кава та зелений чай.

«Зелений чай багатий поліфенолами та антиоксидантами, які можуть захищати від зниження розумових здібностей та скорочують ризик хвороб Альцгеймера та Паркінсона», – стверджує вона.

Вкрай корисний і гранатовий сік, стверджує Гудсон. За її словами, у деяких випадках цей напій може містити вчетверо більше антиоксидантів, ніж зелений чай.

«Гранати також мають сильні протизапальні властивості і за рахунок цього допомагають послабити хронічні запальні процеси в організмі», – додала вона.

