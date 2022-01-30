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    Поширюється швидше. Медики дослідили новий підтип «Омікрону»

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    Новий підтип &laquo;Омікрон&raquo;-штаму BA.2, який називають &laquo;прихованим Омікроном&raquo;, поширюється швидше за підтип BA.1 - Поширюється швидше. Медики дослідили новий підтип «Омікрону»
    Новий підтип «Омікрон»-штаму BA.2, який називають «прихованим Омікроном», поширюється швидше за підтип BA.1
    фото з відкритих джерел

    Підтип «Омікрону» ВА.2 виявився заразнішим за свого попередника

    Агентство з охорони здоров’я Великобританії зафіксувало новий підтип BA.2 штаму коронавірусу «Омікрон». Він може поширюватись швидше за інших підтипів. Про це йдеться в аналізі агентства.

    Аналіз відстеження контактів показав, що передача, ймовірно, буде вищою серед контактів з випадками BA.2 (13,4%), ніж серед контактів з іншими випадками (10,3%).

    Медики відзначають, що поки початковий підтип штаму – BA.1 – домінує у Великобританії, а частка випадків BA.2 невелика.

    Всього було виявлено 426 підтверджених випадків підтипу BA.2, найраніший з яких датований 6 грудня 2021 року. З цієї кількості основну частину знайшли в Лондоні (146) і на південному сході країни (97).

    «Тепер ми знаємо, що BA.2 має підвищену швидкість поширення. Ця картина спостерігається у всіх регіонах. Ми також з’ясували, що у BA.2 трохи вище частота повторних випадків зараження, ніж у BA.1», – пояснила головна медична радниця відомства Сьюзен Хопкінс.

    Фахівці з Британії наголошують, що ефективність вакцин проти коронавірусу при цьому різновиді «Омікрону» залишається на колишньому рівні.

    Лінію BA.2 виділили минулого тижня як досліджуваний варіант. Його називають «прихованим» з тієї причини, що важко відрізнити від BA.1 в лабораторних умовах.

    До слова, глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон».

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    Теги: здоров'я Велика Британія ВООЗ коронавірус
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    Поширюється швидше. Медики дослідили новий підтип «Омікрону»