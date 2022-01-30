Поширюється швидше. Медики дослідили новий підтип «Омікрону»

Підтип «Омікрону» ВА.2 виявився заразнішим за свого попередника

Агентство з охорони здоров’я Великобританії зафіксувало новий підтип BA.2 штаму коронавірусу «Омікрон». Він може поширюватись швидше за інших підтипів. Про це йдеться в аналізі агентства.

Аналіз відстеження контактів показав, що передача, ймовірно, буде вищою серед контактів з випадками BA.2 (13,4%), ніж серед контактів з іншими випадками (10,3%).

Медики відзначають, що поки початковий підтип штаму – BA.1 – домінує у Великобританії, а частка випадків BA.2 невелика.

Всього було виявлено 426 підтверджених випадків підтипу BA.2, найраніший з яких датований 6 грудня 2021 року. З цієї кількості основну частину знайшли в Лондоні (146) і на південному сході країни (97).

«Тепер ми знаємо, що BA.2 має підвищену швидкість поширення. Ця картина спостерігається у всіх регіонах. Ми також з’ясували, що у BA.2 трохи вище частота повторних випадків зараження, ніж у BA.1», – пояснила головна медична радниця відомства Сьюзен Хопкінс.

Фахівці з Британії наголошують, що ефективність вакцин проти коронавірусу при цьому різновиді «Омікрону» залишається на колишньому рівні.

Лінію BA.2 виділили минулого тижня як досліджуваний варіант. Його називають «прихованим» з тієї причини, що важко відрізнити від BA.1 в лабораторних умовах.

До слова, глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон».

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