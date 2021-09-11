Ліки від Covid-19 можна буде купити в аптеці

Препарат надійде в продаж вже через десять днів

«Ремдесивір» стане доступним в аптечній мережі

В українських аптеках невдовзі з’явиться препарат «Ремдесивір», що успішно використовується при лікуванні коронавірусної інфекції, повідомляє УНН.

Очікується, що «Ремдесивір» стане доступний в аптечній мережі вже за десять днів.

Раніше цей препарат, який затверджений в протоколах лікування хворих Covid-19, закуповувався лише за бюджетні кошти для інфекційних лікарень і був доступний лише для пацієнтів стаціонарів. Тепер ним зможуть скористатися і хворі на коронавірус, які перебувають на амбулаторному лікуванні.

Ремдесивір – розробка Медичного дослідницького інституту інфекційних захворювань США і американської компанії Gilead Sciences. Випущений в 2015 році для боротьби з вірусом Ебола і Марбург. Через деякий час показав ефективність щодо інших РНК-вірусів, в т.ч. з групи коронавірусів.

Нагадаємо, раніше в Україну зі США доставили гуманітарний вантаж з ліками, які було призначено для лікування коронавірусу. Препарати надала американська благодійна організація Direct Relief.