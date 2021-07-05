Ліки для котів виявились ефективними проти Covid-19

Тварини також можуть хворіти на коронавірус

Вчені з Канзаського університету працювали з інгібітором протеази GC376, який створювали для лікування коронавірусу у котів

Під час доклінічних експериментів виявилось, що препарат для котів значно знижує вірусне навантаження в легенях і збільшує виживаність при важких формах Covid-19. Він може бути ефективним за рахунок придушенням ферменту, який необхідний вірусу SARS-CoV-2 для розмноження. Про це повідомив Kansas State University.

Вчені з Канзаського університету працювали з інгібітором протеази GC376. Початково його створювали для лікування коронавірусу у котів.

Раніше він показав ефективність проти SARS-CoV-2 і нещодавно науковці представили результати успішних доклінічних досліджень препарату на моделях мишей.

Інгібітори протеаз є класом противірусних препаратів, які не дають вірусу розмножуватися, зв'язуючи й блокуючи необхідні для цього вірусні ферменти.

У новій роботі вчені модифікували GC376, щоб протестувати його проти SARS-CoV-2.

Результати дослідження:

Терапія GC376 значно збільшила виживаність гризунів з важкою формою Covid-19,

Також вона придушувала реплікацію вірусу в легенях і протистояла втраті ваги.

Коли вчені проведуть клінічні дослідження GC376 поки що незрозуміло. Але використаний метод модифікації препарату – дейтерування, який вже давно використовується для покращення терапевтичних властивостей ліків, буде вивчатися більш детально.

«Результати показують, що метод дейтерування можна використовувати для інших противірусних з'єднань, щоб створити потужні інгібітори», – заявив співавтор роботи Кен-Ок Чанг.

До слова, Рада заборонила закуповувати без тендерів товари для боротьби з Covid-19. Загалом у 2020 році поза конкурентною процедурою було проведено 130 тисяч ковідних закупівель на 27,1 млрд гривень, певна частина з яких була неефективною. За період січня-квітня цього року таких процедур було 41 тисяча на суму 7,4 млрд гривень.

Також стало відомо, що Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливої халатності прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та членів Кабінету міністрів при виділенні коштів із фонду боротьби з Covid-19 на інші сфери державного управління, всупереч вимогам закону.