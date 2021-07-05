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    Ліки для котів виявились ефективними проти Covid-19

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    Тварини також можуть хворіти на коронавірус&nbsp; - Ліки для котів виявились ефективними проти Covid-19
    Тварини також можуть хворіти на коронавірус 
    Фото з відкритих джерел

    Вчені з Канзаського університету працювали з інгібітором протеази GC376, який створювали для лікування коронавірусу у котів

    Під час доклінічних експериментів виявилось, що препарат для котів значно знижує вірусне навантаження в легенях і збільшує виживаність при важких формах Covid-19. Він може бути ефективним за рахунок придушенням ферменту, який необхідний вірусу SARS-CoV-2 для розмноження. Про це повідомив Kansas State University.

    Вчені з Канзаського університету працювали з інгібітором протеази GC376. Початково його створювали для лікування коронавірусу у котів.

    Раніше він показав ефективність проти SARS-CoV-2 і нещодавно науковці представили результати успішних доклінічних досліджень препарату на моделях мишей.

    Інгібітори протеаз є класом противірусних препаратів, які не дають вірусу розмножуватися, зв'язуючи й блокуючи необхідні для цього вірусні ферменти.

    У новій роботі вчені модифікували GC376, щоб протестувати його проти SARS-CoV-2.

    Результати дослідження:

    • Терапія GC376 значно збільшила виживаність гризунів з важкою формою Covid-19,
    • Також вона придушувала реплікацію вірусу в легенях і протистояла втраті ваги.

    Коли вчені проведуть клінічні дослідження GC376 поки що незрозуміло. Але використаний метод модифікації препарату – дейтерування, який вже давно використовується для покращення терапевтичних властивостей ліків, буде вивчатися більш детально.

    «Результати показують, що метод дейтерування можна використовувати для інших противірусних з'єднань, щоб створити потужні інгібітори», – заявив співавтор роботи Кен-Ок Чанг.

    До слова, Рада заборонила закуповувати без тендерів товари для боротьби з Covid-19. Загалом у 2020 році поза конкурентною процедурою було проведено 130 тисяч ковідних закупівель на 27,1 млрд гривень, певна частина з яких була неефективною. За період січня-квітня цього року таких процедур було 41 тисяча на суму 7,4 млрд гривень.

    Також стало відомо, що Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливої халатності прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та членів Кабінету міністрів при виділенні коштів із фонду боротьби з Covid-19 на інші сфери державного управління, всупереч вимогам закону.

    Теги: США тварини наука хвороби ліки коронавірус
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    Ліки для котів виявились ефективними проти Covid-19