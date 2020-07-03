Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 11 мільйонів
Серед всіх заражених померли понад 526,586 осібУ п’ятницю, 3 липня число випадків зараження на коронавірус у світі перевищило 11 мільйонів.
Про це свідчать дані Worldometers.
Серед всіх заражених померли понад 526,586 осіб, а вилікувалися — 6,217,656.
Слід зазначити, що в неділю, 28 червня число захворілих на коронавірус у світі перевищило 10 мільйонів. Таким чином менше, ніж за тиждень число інфікованих зросло на мільйон.
Перше місце за кількістю хворих займають США, в яких станом на п’ятницю, 3 липня заразилися 2,866,210 осіб, 131,842 померли.
Друге місце займає Бразилія з 1,508,991 хворими, 62,304 випадків — летальні.
На третьому місці Росія — 667,883 заразилися, 9,859 — померли.
Україна займає 34 місце в світі за кількістю хворих. Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 46 763 осіб, з них 20 558 одужали, летальних випадків — 1212.
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Всього46763
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Хворіють24993
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Одужали20558
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Померли1212
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 3 липня підтверджено 46 763 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу. За минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей - 27, вчора - 12. Загалом летальних випадків від початку пандемії зареєстровано 1 212. Одужало за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб.